Guillermo Almada explica el temor con Santi Cazorla: "Nos exponemos a que no soporte los 90 minutos"

El entrenador del Real Oviedo ha señalado que el partido contra el Valencia CF y ha desvelado que no alinea como titular al veterano atacante porque prefiere meterlo en los partidos cuando los equipos rivales están más desgastados

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha tomado la palabra antes del partido que su equipo va a disputar contra el Valencia CF. Un encuentro en el que el club asturiano se juega gran parte de sus posibilidades para no descender a Segunda división. Obligado a ganar, el técnico ha asegurado que respetan mucho al Valencia CF y que para lograr el triunfo prefiere no alinear a Santi Cazorla desde el inicio.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha sido claro sobre Santi Cazorla. Prefiere no ponerlo titular y guardárselo para cuando el partido esté más avanzado. "No lo quiero poner porque nos exponemos a que no soporte los 90 minutos. Es mejor que entre con el partido iniciado, con desgaste de ellos. El otro día fue de los más importantes, nos dio claridad en el manejo. Para eso lo ponemos. Nos cuestionamos si se nos desgasta por ponerlo pronto, y preferimos usarlo en los segundos tiempos".

El Real Oviedo cuenta con casi todos sus jugadores para el partido contra el Valencia CF

El técnico del Real Oviedo ha dicho que tiene a todos los tocados bien. "Están bien, se han recuperado del esfuerzo del otro día. Tenemos ganas de seguir evolucionando y buscar esa victoria que nos dé el impulso necesario".

Uno de los que está perfectamente es David Costas. "Cuando tienes a todos a disposición y el nivel de los defensas es parejo siempre te planteas rotaciones para usar a los que están más frescos. Un jugador al cien por cien siempre es mejor que al setenta por ciento. Lamentablemente el fútbol es de atletas, es muy físico, no estar bien en el físico da una ventaja. David es muy importante, aunque Carmo y Dani lo hicieron bien. Nos da posibilidades nuevas".

El entrenador está abierto a hacer cambios en el once inicial. "Siempre te planteas cambios, buscas mejora en el rendimiento. Estamos en análisis, algunos jugaron menos minutos por los cambios. Todo lo estudiamos. Hay jugadores con el Ramadán que no les permite tener la alimentación adecuada y somos muy respetuosos. Tratamos de tomar las mejores decisiones".

El Real Oviedo ha mostrado un respeto máximo al Valencia CF

Guillermo Almada ha advertido de la calidad que tiene el Valencia CF. "Tienen jugadores de jerarquía en todas las líneas. Si queremos lograr el triunfo necesitamos estar muy atentos y estar muy cerca de la perfección. Tenemos que intentar jugar mejor que ellos. Tiene una plantilla de primera línea, no creo que venga relajado, vendrá a jugar a muerte. Depende de nosotros".