Oficial: Guido Rodríguez ya es jugador del Valencia hasta final de temporada

El club che ha anunciado en la tarde de hoy la incorporación del centrocampista argentino, por el que ha pagado una pequeña cantidad al West Ham; en estos meses negociarán un contrato más a largo plazo

En la tarde de hoy el Valencia ha hecho oficial su tercer fichaje de este mercado invernal, el centrocampista argentino Guido Rodríguez. El futbolista, internacional con la 'Albiceleste', llega a Valencia para reforzar la medular de Carlos Corberán tras los fichajes de Umar Sadiq para la delantera y de Unai Núñez para la defensa.

El ya exfutbolista del West Ham aterrizaba en la noche de ayer en el aeropuerto de Manises para pasar esta mañana el reconocimiento médico. "Todo bien, estoy muy contento de llegar a España y estar en Valencia. Vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y venir a sumar desde mi lugar. Sobran las palabras sobre el Valencia, es un club muy grande que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar", aseguraba el argentino a su llegada a Valencia.

Esta misma mañana, antes de entrar a la clínica en la que iba a pasar las pruebas médicas volvía a responder a la prensa que allí se daba cita. "Está todo bien, ahora voy a realizar las pruebas. Hay muchos jugadores argentinos importantes que pasaron por aquí y contento de estar en este club", admitía el de Sáenz Peña.

El centrocampista, de 31 años e internacional absoluto con Argentina, con la que conquistó el Mundial de 2022 en Catar, debutó como profesional con River Plate y en el mercado de invierno de 2020 dio el salto a Europa desde el América de México para jugar en el Betis, club en el que estuvo cuatro campañas y media.

Tal y como desvelamos ayer, el Valencia finalmente pagará una pequeña cantidad al West Ham por su traspaso y el argentino firmará tan sólo hasta el 30 de junio de 2026 aunque ambas partes ya han dejado clara su intención de sentarse a negociar en estos meses un contrato para más tiempo.

El comunicado del Valencia

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el West Ham United para el traspaso de Guido Rodríguez.

La incorporación del centrocampista argentino (12/04/1994) aportará equilibrio, experiencia, personalidad y valor añadido a la medular, siendo capaz de contribuir en fase ofensiva y defensiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

A sus 31 años, Guido Rodríguez es un jugador consolidado y cuenta con una dilatada trayectoria a nivel competitivo, tanto en LALIGA EA SPORTS como en otras competiciones.

Campeón del Mundial 2022 y de la Copa América en dos ocasiones con su selección, el nuevo futbolista del Valencia CF llega al Camp de Mestalla tras más de 400 partidos en la élite con la camiseta del Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de su reciente experiencia en la Premier League de Inglaterra con el West Ham United.