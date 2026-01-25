Guido Rodríguez aterriza en Valencia: los detalles de un contrato por seis meses

El centrocampista argentino llega a Valencia para pasar el reconocimiento médico este lunes, finalmente el Valencia paga una pequeña cantidad al West Ham y ambos se sentarán estos meses para firmar un nuevo contrato más allá del verano

Guido Rodríguez llega esta noche a Valencia para convertirse en el tercer fichaje che del mercado de invierno tras las incorporaciones de Umar Sadiq, procedente de la Real Sociedad, y de Unai Núñez, cedido desde el Celta de Vigo. Está previsto que el centrocampista argentino aterrice en Manises en torno a las 20:40 horas en un vuelo procedente de Londres, y se espera que este lunes a primera hora pase el reconocimiento médico previo a la firma de su nuevo contrato con el Valencia.

Finalmente Guido Rodríguez no llegará a coste cero al Valencia, tal y como informa Tribuna Deportiva, y se había asegurado en el día de ayer, por lo que el Valencia pagará una pequeña cantidad tras el acuerdo alcanzado entre clubes y después de que el futbolista argentino presionara para salir del West Ham, donde apenas ha tenido protagonismo (esta campaña tan solo ha jugado 272 minutos repartidos en ocho encuentros oficiales) con la intención de volver a ser un jugador importante en estos meses y tener opciones de estar en el Mundial con la selección argentina.

Un contrato corto pero condicionado

En cuanto a los detalles del contrato, Guido Rodríguez tan sólo firmará con el Valencia hasta final de temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2026, aunque tanto la parte del jugador como la del club valencianista ya han mostrado su predisposición de sentarse a hablar durante estos meses para que Guido siga en el Valencia más allá del próximo verano.

Con el fichaje de Guido Rodríguez, Carlos Corberán se asegura la incorporación de un futbolsita que dará rendimiento inmediato, pues conoce LaLiga a la perfección tras pasar cuatro temporadas y media en el Real Betis, donde jugó 173 partidos antes de fichar a coste cero por el West Ham en el verano de 2024.

Justin de Haas, para el verano

Los fichajes de Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez son los únicos que ha hecho el Valencia en este mes de enero, hay un cuarto que también ha conseguido aunque no llegará hasta el mes de julio. Se trata del central neerlandés Justin de Haas, actualmente en el Famalicao portugués y al que el Valencia intentó fichar hace tan solo unas semanas pero al conseguir sacarlo a un precio reducido ya que acaba contrato esta temporada, el Valencia decidió cerrar rápidamente la cesión del vasco hasta el 30 de junio para que el neerlandés llegará el 1 de julio.

Así, el Valencia ha negociado directamente con De Haas para que llegue la próxima temporada como agente libre y a coste cero, siendo total el acuerdo. Se espera que en los próximos días ambas partes trasladen ese acuerdo en un contrato firmado.