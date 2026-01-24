El Valencia cierra el fichaje de Guido Rodríguez: rescinde y firma como agente libre

El argentino deseaba jugar en el equipo de Mestalla y así será una vez supere el reconocimiento médico rutinario. El centrocampista ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que le unía al West Ham United y firmará como agente libre con el Valencia CF lo que resta de esta temporada y alguna más

Fin al culebrón de Guido Rodríguez quien va a jugar en el Valencia CF a no ser que haya una sorpresa de última hora. El argentino deseaba jugar en el equipo de Mestalla y así será una vez pase en las próximas horas el pertinente y rutinario reconocimiento médico. El centrocampista era la opción número uno del Valencia CF durante este mercado de fichajes de invierno y, finalmente, va a conseguir su incorporación en propiedad ya que Guido Rodríguez ha llegado a un acuerdo con el West Ham United para rescindir el contrato que les unía el final de esta temporada.

Guido Rodríguez firmará con el Valencia CF lo que resta de esta temporada y por algunas más

Ha habido un giro de los acontecimientos con Guido Rodríguez en los últimos días. El Valencia CF, al inicio, no llegaba a a las exigencias económicas que pedía el West Ham United por el argentino y Nuno Espírito Santo, entrenador del equipo inglés, tampoco estaba por la labor de dejar salir al centrocampista. A pesar de todo, la negociación entre Valencia CF, West Ham United y Guido Rodríguez se ha podido encauzar gracias a varias conversaciones que han permitido limar las diferencias.

El caso es que finalmente Guido Rodríguez y el West Ham United han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2026: hasta el final de esta temporada. Eso le da vía libre al argentino para fichar por el equipo que desee, siendo su elección el Valencia CF con el cual firmará para lo que resta de temporada y alguna más. Esto quiere decir que Guido Rodríguez no llega en calidad de cedido y que pasa a ser jugar en propiedad del Valencia CF tal y como adelantó el periodista Guillem Balagué.

De esta forma, Guido Rodríguez hace una fuerte apuesta para intentar jugar el Mundial 2026 con la selección de Argentina en donde ha perdido el sitio. Por otro lado, el centrocampista cierra una etapa nefasta en el West Ham United en donde nunca fue importante y en donde esta temporada sólo ha jugado 272 minutos repartidos en 8 partidos.

A sus 31 años, Guido Rodríguez regresa a LaLiga que es donde ha rendido mejor en sus carrera deportiva. No hay que olvidar que el argentino fue una estrella en el Real Betis desde el año 2020 a 2024 en donde formó parte de un equipo que se clasificaba temporada tras temporada para jugar competición europea y que, además, ganó la Copa del Rey del año 2022.

Tercer fichaje del Valencia durante esta mercado de fichajes de invierno: Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez

El Valencia CF está realizando un fuerte esfuerzo para no descender a Segunda división ya que ha realizado tres refuerzos en este mercado de fichajes de invierno que son contrastados y que tienen experiencia en LaLiga.

El primero fue el delantero Umar Sadiq. A continuación, el central Unai Núñez y ahora el centrocampista Guido Rodríguez.