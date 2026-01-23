El esfuerzo de Guido Rodríguez para firmar por el Valencia y las dudas de Corberán con Dieng, con bronca incluida

La dirección deportiva che, encabezada por Lisadro Isei, considera prioritaria la opción del mediocentro malí, pero el argentino aprieta para recalar en Mestalla y su fichaje no está descartado pese a las diferencias económicas con el West Ham

El mercado de enero ha enfilado ya su recta final (cerrará el lunes 2 de febrero) y el Valencia ha metido la directa para dotar a Carlos Corberán de las herramientas necesarias para pelear con garantías por la permanencia. De momento solo se ha reforzado la delantera con el ansiado regreso de Umar Sadiq, pero ahora las urgencias se centran en el eje de la zaga y ya está toco acordado con el Celta de Vigo para la cesión de Unai Núñez, a expensas de que el central vasco viaje a la capital del Turia y se someta a los exámenes médicos. No será el último refuerzo, pues también se trabaja en la llegada del mediocentro físico que ha pedido el técnico de Cheste, que también soñaba con incorporar a un extremo.

Las opciones del Valencia para el centro del campo

Para la parcela ancha han sido varios los nombres que se han tanteado, como es el caso de los nigerianos Fran Oyenka, que ha pedido salir cedido del Brentford, o Wilfred Ndidi, cuya opción se evaporó tras caer lesionado en la Copa África. Pero, sin duda, el nombre que más ilusión despierta y más consenso genera es el del argentino Guido Rodríguez. Su cartel de campeón del mundo y su experiencia en LaLiga con la camiseta del Real Betis convierten al internacional albiceleste en el candidato preferido, si bien la operación para sacarlo del West Ham no resulta sencilla.

Días atrás se apuntó que las negociaciones marchaban por buen camino, deslizándose un optimismo que se vio frenado poco después debido a las diferencias económicas entre clubes. El Valencia pretende hacerse con un préstamo hasta final de temporada y los 'Hammers' quieren que en Mestalla asuman la totalidad del salario que debe percibir hasta esa fecha, debiendo además antes ejecutar el año opcional de contrato que acordó con el ex verdiblanco para que su vínculo finalice en 2027.

Las negociaciones por Aliou Dieng

Estas complicaciones hicieron que se trabajase al mismo tiempo en la vía del internacional malí Aliou Dieg, que parecía el mejor colocado en las últimas horas. Su club, el Al-Ahly egipcio, era reacio en un un primer momento a dejarlo marchar, pero su postura se ha ido suavizando al valorar una oferta valencianista que rondaría el medio millón de euros, lo que le permitiría recibir algún ingreso por un jugador que podría marcharse libre en julio.

La bronca entre Corberán y Lisadro Isei

Pero Corberán lo lo ve claro, dudando de que pueda aportar el rendimiento inmediato que desea. La falta de experiencia de Dieng en el fútbol europeo no le convence y no está de acuerdo con Lisandro Isei, nuevo director de captación y scouting dentro del organigrama de la dirección deportiva che, que es el gran valedor en el fichaje del pivote africano. Unas discrepancias que habrían desencadenado en una bronca entre ambos, con gritos incluidos, según el programa '90 Minuts' de À Punt Ràdio.

Guido Rodríguez, dispuesto a rebajar su salario

Mientras tanto, la opción de Guido Rodríguez, que sí es del total gusto del entrenador, no se encuentra aún descartada. De hecho, el periodista Matreo Moretto, que fue el que desveló el interés che, ha apuntado que el internacional albiceleste quiere volver a España a toda costa y formar por el Valencia. Para ello, está dispuesto a hacer un importante sacrificio económico y ajustar su importante sueldo a la realidad económica de la entidad propiedad de Peter Lim, transmitiéndole al West Ham cuál es su deseo en este mercado que ya enfila su recta final.