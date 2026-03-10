El Valencia, preocupado por la situación de uno de sus jóvenes: Iker Córdoba

El central está cedido por el Valencia CF en el CD Mirandés de Segunda división durante esta temporada. Ha estado jugando durante casi toda la campaña, pero en las últimas semanas todo se ha torcido para los intereses del club de Mestalla y el propio futbolista

El Valencia CF está muy pendiente de la situación de uno de los canteranos que tiene cedido en esta temporada: Iker Córdoba. El club de Mestalla está viendo como todo se está torciendo para el central en esta campaña en el CD Mirandés en donde ha pasado de ser muy importante a no jugar prácticamente nada. Una situación que va en contra de los intereses del propio futbolista y también del Valencia CF ya que lo que necesita Iker Córdoba es jugar.

Iker Córdoba ha perdido todo el protagonismo en el CD Mirandés

El Valencia CF no está muy contento por cómo está evolucionando la temporada de Iker Córdoba, central que tiene cedido en el CD Mirandés de Segunda división. El defensa ha sido importante durante buena parte de la campaña, en la que ha sido titular habitual, pero todo se ha torcido en las últimas semanas. Y es que el canterano del Valencia CF acumula varios partidos consecutivos sin jugar.

Iker Córdoba ha disputado un total de 21 partidos y 1.367 minutos en lo que va de temporada con el CD Mirandés. A priori, son buenos números, pero la realidad es que el central no ha jugado un solo minuto en los últimos seis partidos de Segunda división que ha disputado el club jabato.

Una mala dinámica que obviamente preocupa en el Valencia CF ya que el principal objetivo que se tiene con Iker Córdoba es que juegue los máximos minutos posibles en el CD Mirandés en esta temporada para que se desarrolle y mejore lo máximo posible como futbolista joven, de sólo 20 años, que es.

El plan del Valencia CF con Iker Córdoba

Iker Córdoba está considerado como uno de los futbolistas que tiene mucho que decir en el futuro, a medio y largo plazo, del Valencia CF. El club de Mestalla tiene muchas esperanzas puestas en el central al que cedió esta temporada para que su progresión no se viera frenada ante la falta de hueco que iba a tener en el primer equipo.

Iker Córdoba dio el paso y se marchó al CD Mirandés en donde ahora no está jugando nada.

Iker Córdoba volverá al Valencia CF al final de esta temporada y el plan que tiene el club de Mestalla es volverlo a ceder en condiciones normales. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el Valencia CF, de momento, no tiene pensamientos de venderlo ya que aún es pronto para decidir si es o no válido para tener minutos en la élite.