Iker Córdoba, jugador del Mirandés cedido por el Valencia, sincero sobre volver a Anduva: "Nos ayudaría mucho"

El jugador del conjunto de Jesús Galván habló este pasado miércoles en rueda de prensa sobre la importancia de que los jabatos regresen el próximo fin de semana a su estadio tras pasar un largo periodo en Mendizorroza

El Mirandés tiene que apretar los dientes en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion si no quiere hacer historia. Esta historia sería porque el pasado curso, de la mano de Alessio Lisci, estuvieron al borde del ascenso a Primera y esta campaña, primero con Fran Justo y ahora con Jesús Galván, están en el último puesto de LaLiga Hypermotion.

El Mirandés, más allá de los propios resultados deportivos que le han llevado a estar en el farolillo rojo, ha tenido un importante condicionante esta temporada. Este no es otro que el de tener que jugar sus partidos de local en casi toda la primera vuelta en Mendizorroza debido a las mejoras que se estaban llevando a cabo en Anduva.

La vuelta a Anduva del Mirandés

Este próximo sábado, el Mirandés regresará a Anduva para iniciar ante el Almería la remontada que tiene que llevar a cabo para evitar el descenso a Primera RFEF. Este pasado miércoles, Iker Córdoba, jugador cedido por el Valencia hasta final de temporada, habló de la importancia de regresar a Anduva: "La vuelta, con nuestra gente y el apoyo que nos da la afición, sería muy importante e incondicional para nosotros. Eso nos ayudaría mucho de cara al encuentro del sábado".

Iker Córdoba también dejó claro que el Mirandés está enfocado en la permanencia en Segunda: "Todo el equipo está enfocado en el sábado, en darle la vuelta a la situación y estamos preparando el partido esta semana con mucha ilusión y muchas ganas que lo tenemos aquí. Esperemos empezar a sumar los tres puntos este fin de semana".

La última polémica del Mirandés de la que Galván pidió respeto

No quiso entrar más al trapo Iker Córdoba cuando fue cuestionado sobre las palabras de Jesús Galván el pasado fin de semana en las que pedía respeto en señal de protesta por las polémicas arbitrales ante el Eibar: "Nosotros estamos centrados en el trabajo que depende de nosotros. Luego las actuaciones arbitrales no dependen de nosotros. Estamos enfocados en mirar hacia delante y mirar al partido que tenemos contra el Almería".

Ante el Almería, una nueva final

Iker Córdoba no escondió que ante la situación clasificatoria del Mirandés, todos los partidos que se plantean por delante tienen un carácter de final: "Totalmente. Ya fue una final contra el Córdoba y el Eibar y la del sábado es otra. De aquí hasta que acabe la liga son finales. Tenemos que enfocarnos cada semana en hacer un buen partido, sacar los tres puntos y sumar para ir mirando poco a poco hacia arriba".

Sobre el cuadro de Rubi, el defensa jabato explicó que están preparando a conciencia el duelo y elogió la calidad de los indálicos: "Estamos entrenando muy bien cada día. Estamos preparando el partido de una manera increíble. Tenemos el sábado a un buen rival como el Almería, con grandes jugadores, y estamos trabajando lo que nos encontraremos para minimizar los daños que nos puedan hacer".

Por último, Iker Córdoba, que está buscando en el Mirandés reivindicarse para poder contar con minutos en el Valencia la próxima temporada, hizo balance de la media campaña que ya tiene a sus espaldas con los jabatos: "Me he encontrado bien. He ido de menos a más, yo creo. He intentado aportar mis virtudes y plasmarlas en el campo para intentar apoyar al equipo y hacernos más fuertes".