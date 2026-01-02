El Mirandés se estrella y Jesús Galván explota

El técnico, es del filial del Sevilla, se quejó del arbitraje que sufrió el equipo ante el Eibar este viernes en el choque que abrió la jornada 20 de LaLiga Hypermotion

El Eibar y el Mirandés abrían este viernes el fútbol en LaLiga Hypermotion en el recién estrenado 2026. El duelo entre Eibar y Mirandés era un duelo directo ya que los de Beñat San José partían al borde de los puestos de descenso con 21 puntos y los de Jesús Galván ocupaban (y ocuparán al final de esta jornada) el farolillo rojo de LaLiga Hypermotion. El encuentro entre Mirandés y Eibar estuvo marcado por las polémicas arbitrales y tras la derrota de los jabatos por 2-1 en Ipurúa, Jesús Galván explotó en rueda de prensa.

Jesús Galván se queja del arbitraje al Mirandés

Jesús Galván pidió respeto para el Mirandés al tiempo que dejó claro que los jabatos son un club señor: "Lo que pido desde aquí es respeto. Las valoraciones arbitrales las hacéis vosotros, pero yo lo que pido desde aquí es respeto porque nos estamos jugando mucho todos. Si vamos a vivir un fútbol en el que el VAR va a determinar si una acción es válida o inválida, o es falta o es penalti, o es expulsión o no, tendremos que mirar muchas cosas. El Mirandés es un club señor en todo, en comportamiento, en afición, en gestión y lo que se merece es un respeto".

Poco antes, Jesús Galván habló de todo lo que hay en juego en el Mirandés con puestos de trabajo en juego: "Hay muchas familias y muchos puestos de trabajo en juego para que dos acciones puntuales nos lleven al traste el buen partido que estábamos haciendo con el buen hacer de mis jugadores y el plan de encuentro que llevábamos".

Satisfecho con la imagen del Mirandés

Jesús Galván no escatimó en elogios hacia su equipo del que dijo estar orgulloso a pesar de la derrota: "Me voy muy orgulloso del equipo que tengo porque el plan de partido ha salido, no a la perfección porque al final hemos perdido; pero cuando estuvimos en igualdad de condiciones e incluso con el empate veía que el equipo estaba bien. A partir del empate y con uno menos en esta categoría tan dura y difícil, el Eibar tiene muchos argumentos y un buen entrenador que ha sabido manejar el tiempo y saber cuándo hacer los cambios y meternos mano. Me voy con una sensación muy triste por mis jugadores porque han venido muy bien de vacaciones y el fútbol ha sido muy cruel con nosotros pero, como les dije a ellos, si seguimos trabajando y en esta dinámica, el fútbol al final te la va a devolver seguro".

El técnico del Mirandés también dio una radiografía de cómo estaban sus jugadores tras la derrota ante el Eibar: "Ahora mismo están abatidos, muy frustrados, muy furiosos porque el partido estaba siendo controlado y llevándolo dónde queríamos. Dos acciones puntuales se llevan al traste todo lo que hemos trabajado durante esta semana y es duro. Ahora hay que levantarlos. Tenemos que creer en el proceso que llevamos y al final el fútbol nos la va a devolver".

La vuelta a Anduva del Mirandés

Varios meses después, el Mirandes regresará a Anduva el próximo 10 de enero. Los de Galván han estado jugando todo lo que va de temporada como local en Mendizorroza y el técnico de los jabatos valoró muy positivamente la vuelta a Anduva: "Vamos a estar más arropados, vamos a sentir el calor que hemos sentido hoy de 400-500 aficionados que han venido. Quiero darles las gracias porque nos llevaron en volandas en el tercio en el que estuvimos con uno menos. No han parado de animar durante los 96 minutos que ha durado el partido y si seguimos todos juntos, lo vamos a conseguir. ¡Sí se puede!".