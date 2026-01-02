Jornada 20 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La LaLiga Hypermotion arranca el 2026 con una jornada cargada de partidos decisivos, donde la lucha por el ascenso y la permanencia marca el pulso del campeonato

El arranque del año 2026 trae consigo una nueva jornada de LaLiga Hypermotion, aún inmersa en la recta final de la primera vuelta. La jornada 20 se presenta cargada de encuentros determinantes, tanto en la pelea por la permanencia como en la lucha por el ascenso a Primera División, con escenarios repartidos por todo el país y necesidades muy marcadas en cada equipo.

Ipurua, escenario de máxima tensión entre Eibar y Mirandés

Uno de los choques más relevantes se vivirá en el Estadio de Ipurua, donde Eibar y Mirandés medirán fuerzas en un partido clave por la salvación. La diferencia entre ambos es de cinco puntos, pero la urgencia es mayor para los jabatos, actuales colistas de la categoría. El Mirandés atraviesa una racha muy negativa, con solo dos victorias en las últimas quince jornadas, mientras que el conjunto armero llega con la moral reforzada tras golear al Real Valladolid en su último compromiso de 2025.

Almería y Granada abren el año con un duelo de alto voltaje

El Estadio de los Juegos Mediterráneos acogerá uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Almería y Granada se enfrentan en una auténtica prueba de fuego para ambos proyectos. Los indálicos regresaron al trabajo el 30 de diciembre, mientras que el conjunto nazarí adelantó un día su preparación.

El equipo dirigido por Rubi necesita reaccionar tras cerrar el año con dos derrotas consecutivas ante Burgos y Málaga, resultados que han enfriado su candidatura al ascenso directo. Además, el técnico almeriense contará con importantes bajas por lesión, como Federico Bonini, Nico Melamed, Chumi y Selvi Clua, además de la ausencia de Patrick Soko, convocado para la Copa África. André Horta es seria duda.

Por su parte, el Granada de Pacheta tampoco llega en su mejor momento, acumulando tres partidos sin ganar. Los visitantes no podrán contar con Luca Zidane ni Óscar Naasei, mientras que Martin Hongla ha sido descartado, aunque recuperan a Souleymane Faye, una pieza importante en ataque.

Debut de Tevenet y examen exigente para el Valladolid

En el José Zorrilla, el Real Valladolid recibirá al Racing en un encuentro marcado por el estreno de Luis García Tevenet en el banquillo blanquivioleta. El objetivo es claro: recortar puntos al líder y frenar a un rival que llega lanzado tras una primera vuelta sobresaliente, destacando especialmente por su eficacia goleadora.

El Córdoba quiere hacerse fuerte en El Arcángel

El Córdoba CF afronta su primer partido liguero de 2026 con la intención de reencontrarse con la victoria en El Arcángel, donde no gana desde principios de noviembre. Tras romper una mala racha en Vitoria, los de Iván Ania quieren dar continuidad a su mejoría frente a un Burgos siempre competitivo.

Situado en la undécima posición, el conjunto blanquiverde mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el descenso y se encuentra a solo cuatro del playoff, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para mirar hacia arriba.

Sporting-Málaga y Dépor-Cádiz, más focos del inicio de año

El regreso del fútbol en Asturias tendrá como protagonista el choque entre Sporting de Gijón y Málaga, con los locales coqueteando con los puestos de promoción y cuatro puntos por encima de los andaluces.

Mientras tanto, en Riazor, el Deportivo buscará dejar atrás un cierre de 2025 complicado ante el Cádiz. Los gallegos llegan con caras nuevas, como el portero Álvaro Fernández y el lateral Adriá Altimira, y con el recuerdo positivo del último precedente, cuando un gol de Mario Soriano desató la euforia en casa.

