Mickaël Malsa regresa al Mirandés con la misión de asegurar la permanencia

El regreso de Mickaël Malsa al CD Mirandés supone un impulso de experiencia y músculo para un equipo que pelea por aferrarse a la permanencia

El mediocentro Mickaël Malsa vuelve al CD Mirandés con un claro objetivo: reforzar la medular rojilla y ayudar al equipo a mantener la categoría en LaLiga Hypermotion. Tras su primera etapa en el club durante la temporada 2019-20, Malsa retorna para aportar experiencia y físico a un equipo que atraviesa dificultades, situado a ocho puntos de la salvación.

El jugador de 30 años, procedente de Martinica, se incorpora oficialmente hasta el 30 de junio, después de varios días entrenando con el primer equipo. El Mirandés destaca que se trata de “un futbolista muy intenso, con mucho recorrido y excelente posicionamiento, capaz de recuperar balones y frenar ataques rivales”.

Trayectoria reciente y regreso a España

Malsa llega al Mirandés tras un periodo complicado en términos de competitividad. En su última temporada en el Real Valladolid (2023/24) apenas disputó 169 minutos repartidos en cuatro encuentros entre LaLiga y la Copa del Rey, antes de rescindir su contrato en febrero de 2024. Posteriormente pasó por el Kasımpaşa turco y el Wydad Athletic Club, donde tuvo la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes 2025 contra el Manchester City, aunque sin lograr continuidad.

Su primera etapa en Anduva fue decisiva para proyectar su carrera, con 2.452 minutos disputados y un impacto significativo en el centro del campo pese a algunas sanciones acumuladas. Luego firmó por el Levante, donde superó los 50 partidos en Primera División, demostrando su capacidad física y su rol defensivo.

Refuerzo clave para el Mirandés

La llegada de Malsa coincide con la baja de Pablo Pérez, que estará varias semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión en el músculo sóleo de su pierna izquierda. El defensor, cedido por el Atlético de Madrid, no pudo jugar contra el Racing y el plazo exacto de recuperación aún está por determinarse. La incorporación del mediocentro de Martinica refuerza así la profundidad del equipo y aporta estabilidad en la medular, especialmente ante próximos compromisos cruciales.

Características y aporte al equipo

El Mirandés resalta que Malsa es un futbolista intenso, con gran recorrido y buen posicionamiento, capaz de cortar ataques rivales y recuperar balones con efectividad. Su experiencia en la máxima categoría y en competiciones internacionales, junto con su regreso a un club donde ya dejó huella, lo convierte en un refuerzo estratégico para afrontar la recta final de la temporada.

Optimismo y próximos desafíos

Con Malsa de vuelta, el equipo dirigido por Antxon Muneta gana un jugador de confianza que aportará físico, experiencia y liderazgo. Además, la buena noticia para el club es la recuperación del guardameta Igor Nikic, disponible nuevamente para el próximo encuentro contra Las Palmas. Con estos refuerzos, el Mirandés afronta el tramo final de la temporada con mayores garantías para lograr la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Malsa regresa al club que impulsó su carrera y lo hace con la motivación de consolidar al Mirandés en la categoría y dejar una nueva huella en el corazón del mirandesismo. Su segunda etapa promete intensidad, trabajo y compromiso hasta el final de temporada.