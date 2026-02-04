Alfredo Merino asume la culpa en el Mirandés tras los despidos de Fran Justo y Jesús Galván

El director deportivo del cuadro jabato se abrió en canal este miércoles en la rueda de prensa donde además analizó el mercado de fichajes. Los de Anduva son colistas de LaLiga Hypermotion

El Mirandés ha pasado de rozar la gloria el pasado curso donde estuvo muy cerca del ascenso a Primera sino llega a ser por la derrota ante el Real Oviedo, a estar en el último puesto de LaLiga Hypermotion. Si bien es cierto, tras el último triunfo de los de Antxon Muneta ante un Málaga que llegaba con seis victorias consecutivas, las cosas se ven de forma ciertamente diferente aunque la permanencia sigue estando a cinco puntos. Este miércoles le tocó el turno a Alfredo Merino, director deportivo del Mirandés que no dudó en poner su cargo a disposición del club jabato.

Alfredo Merino dispuesto a dejar el Mirandés

Alfredo Merino habló de las complicadas circunstancias que tiene que manejar el Mirandés en el mercado de fichajes pero también se mostró dispuesto a una decisión drástica por parte del Consejo y la presidencia: "Si el Consejo y el presidente consideran que yo me tengo que marchar en algún momento, también será una realidad. En ningún caso, quiero tirar balones fuera ni evadir las responsabilidades deportivas que lleva mi cargo".

En relación al mercado de fichajes, el director deportivo asumió su responsabilidad y explicó los condicionantes: "Soy el responsable de hacer la configuración de la plantilla y soy el responsable de elegir a los entrenadores. Es evidente que no he acertado, pero tenemos que hablar de realidades también. Hay varias. Somos el equipo con menor presupuesto de la categoría y trabajamos un 20-30% por encima del límite salarial. La Liga nos ha obligado a acondicionar el terreno de juego y hemos jugado seis meses como visitante. La UEFA ha cambiado la política de cesiones y los clubes ahora no tienen tanto en cuenta la formación de jugadores y sí la venta. La competencia que hemos tenido ha sido bestial. Ahora hay otras alternativas que nos condicionan".

Alfredo Merino, satisfecho con el mercado de fichajes del Mirandés

Merino, a pesar de que confesó que no le gusta el mercado de fichajes de invierno, se mostró satisfecho con lo logrado en este último periodo de traspasos: "Ya sabéis lo que opino del mercado de invierno después de varias ruedas de prensa. A mí personalmente no me gusta, pero esta temporada ha sido un mercado de invierno bastante positivo. Yo ya quise a Maras en verano, a Jorge Cabello, a Selvi, a Javi Hernández y a Siren. Además hemos tenido la oportunidad de ver la progresión de Ali en los partidos que ha jugado con el Elche. Tuvimos que abrir el mercado a la liga italiana y hemos traído a una de las futuras promesas. El Milan considera que es uno de sus jugadores más importantes. Estoy contento. Tengo claro que con lo que teníamos, estábamos a siete puntos de la salvación. Había que hacer modificaciones y cambiar la estructura de la plantilla".

Los despidos de Fran Justo y Jesús Galván

Merino no escatimó en elogios con Fran Justo y Jesús Galván al tiempo que apostó porque el Mirandés necesita un tipo de entrenador diferente a los dos citados anteriormente: "Son dos muy buenos entrenadores. Ya han demostrado su trayectoria y lo demostrarán después. El problema que tiene el Mirandés es que el club necesita a un determinado tipo de entrenador. Hay equipos donde el entrenador tiene que dar el 10% porque los jugadores dan el 90%, hay otros donde es el 50-50%, pero aquí necesitamos que el 90% lo dé el entrenador y el resto los jugadores".

El director deportivo del Mirandés trató de dejar claro que los cambios de entrenador iban en la línea de mirar al futuro: "No porque los jugadores sean malos sino porque están en un período de formación en el que necesitamos rigor táctico, libertad de acción, trabajo táctico, confianza en los jugadores, horas de preparación pero a la vez saber que los jugadores pueden fallar y necesitábamos eso. Evidentemente con ninguna de las dos elecciones, yo he visto eso. Insisto que no hay ningún reproche a los entrenadores que han trabajado como cosacos los dos. El cambio tenía más que ver con el futuro y con lo que nos quedaba de liga".

Merino insiste con su cargo en el Mirandés

Por último, Merino volvió al comienzo de su comparecencia para reiterarse en que si el Mirandés decide cesarlo, lo asumirá con normalidad: "Mi relación con el Consejo y el presidente es buenísima, pero evidentemente hay una responsabilidad. Igual que ha habido jugadores que han tenido que marcharse, igual que entrenadores, pues a lo mejor tiene que marcharse el director deportivo porque no ha acertado. No puedo llegar aquí y decir que la culpa la tiene el presidente, los jugadores, el entrenador. Tengo una culpa condicionada por la realidad y si el Consejo de Administración mañana me dice que la responsabilidad recae en el director deportivo, no habrá ningún problema en marchar. No tiro balones fuera. Lo tengo claro".