Las cuentas del Sanse de Ansotegi en LaLiga Hypermotion con Real Zaragoza, Mirandés y Huesca en el horizonte

El filial de la Real Sociedad acumula cinco jornadas sin ganar y ya se empiezan a mirar los resultados en enfrentamientos directos ante sus rivales por la permanencia en Segunda

Este pasado lunes concluyó la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y como resultado dejó a cuatro equipos un tanto más nerviosos por ocupar puestos de descenso a Primera RFEF. Estos son Mirandés, Real Zaragoza, Huesca y Real Sociedad B (Sanse). Este último es el único filial de LaLiga Hypermotion pero eso no le exime de querer pelear por estar el próximo año en Segunda división.

Aunque aún queda mucho para que se llegue al final de las 42 jornadas que marcan el campeonato, en el filial de la Real Sociedad ya se empieza a mirar con lupa los enfrentamientos directos con los rivales por la permanencia en Segunda como son ahora mismo: Mirandés, Real Zaragoza, Huesca, Cultural Leonesa y Granada. Podríamos dejar fuera al Eibar que actualmente suma 28 puntos y está cuatro por encima del descenso.

El filial de la Real Sociedad echa cuentas para la permanencia en Segunda

El filial de la Real Sociedad solo ha cerrado su ciclo de dos partidos ante uno de sus rivales directos: el Real Zaragoza. Los de Ansotegi tienen el golaveraje particular ganado a los maños ya que empataron en el Ibercaja Estadio (1-1) y sumaron los tres puntos en territorio donostiarra allá por el mes de agosto. Por tanto, en caso de empate a puntos, el Sanse estaría por encima del Real Zaragoza en la tabla.

Pero el filial de la Real Sociedad aún tiene que medirse al resto de equipos con los que tiene que pelear por la permanencia en Segunda. Los vascos aún tienen que verse las caras con los otros dos equipos que están actualmente en descenso como son Mirandés y Huesca.

Con los jabatos tendrían que ganar por dos goles de diferencia ya que en el encuentro en Mendizorroza, los de Ansotegi cayeron por 1-0. En el caso del Huesca, el Sanse venció por 2-0 en casa y en el encuentro de la segunda vuelta tratarán de mantener esa diferencia e incluso llevarse tres puntos que serían vitales.

La vista puesta en Granada y Cultural Leonesa

Mención a parte merecen los casos de Granada y Cultural Leonesa porque ahora mismo no están en puestos de descenso pero si viven cerca de dichas posiciones. La Cultural Leonesa, con solo un punto más que el Sanse, empató (1-1) con los vascos en el Reino de León en la primera vuelta.

El resultado de la segunda vuelta puede ser determinante para el futuro del Sanse y la permanencia en LaLiga Hypermotion. Quizás ante el rival que más difícil lo tiene el Sanse es ante el Granada ya que los andaluces se impuso en la primera vuelta por un contundente 5-2. Tendría el filial de la Real Sociedad que vencer por tres goles o más para que el golaveraje les sea favorable en caso de empate.

Resultados y partidos del Sanse ante rivales directos por la permanencia en Segunda

Real Zaragoza

Zaragoza 1-1 Sanse

Sanse 1-0 Zaaragoza

Huesca

Sanse 2-0 Huesca

Huesca - Sanse (Jornada 39)

Mirandés

Mirandés 1-0 Sanse

Sanse - Mirandés (Jornada 40)

Cultural Leonesa

Cultural Leonesa 1-1 Sanse

Sanse - Cultural Leonesa (Jornada 42)

Granada