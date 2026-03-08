Ansotegi, técnico del Sanse, pide sanción por el insulto racista a Kita por parte de un jugador del Castellón

El duelo entre Real Sociedad B y Castellón que terminó con triunfo local por 4-2, se detuvo a poco del final por un supuesto insulto de carácter racista a Kita por parte de Alberto Jiménez según recoge el acta de Alonso de Ena Wolf

El filial de la Real Sociedad firmó este pasado sábado su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros de LaLiga Hypermotion. Los de Ansotegi se impusieron a todo un Castellón que con Pablo Hernández en la grada por sanción, sucumbió a pesar de llegar a Zubieta en puestos de ascenso directo a Primera. Real Sociedad B y Castellón intercambiaron golpes en una primera parte que terminó 2-2 y en la segunda, el mayor acierto de los donostiarras terminó por darles el triunfo a los locales que se colocan con 37 a seis del descenso.

Desagradable incidente en el final del partido entre Real Sociedad B y Castellón

Con el partido ya casi terminado y el resultado de 4-2 claramente favorable a la Real Sociedad B, uno de los jugadores a las órdenes de Ansotegi, Kita, reclamó al árbitro por un supuesto insulto racista que había lanzado hacia él, el jugador del Castellón, Alberto Jiménez. El colegiado del encuentro, Alonso de Ena Wolf, activó el protocolo antiracista para posteriormente señalar el final del partido.

El acta recoge la pausa por el supuesto insulto hacia Kita, jugador de la Real Sociedad B

Tras el encuentro, el acta del choque entre Sanse y Castellón reflejó por parte de Alonso de Ena Wolf lo anteriormente descrito en los siguientes términos: "En el minuto 94 se activó el protocolo antiracista debido a que le dorsal nº 15 de la Real Sociedad B, D. Kazunari Kita me comenta que el dorsal nº 5 del CD Castellón D Alberto Jiménez Benítez se dirige a él en los siguientes términos "puto chino". No siendo escuchado por ningún miembro del equipo arbitral".

Ansotegi apuesta por un castigo y cree a Kita

Ansotegi se mojó en la rueda de prensa posterior al choque entre el Sanse y el Castellón y apostó por sancionar en el caso de que el insulto de Alberto Jiménez sobre Kita hubiese existido. Además dejó claro que creía el testimonio de su jugador: "Yo no he visto nada. Estaba muy lejos. El árbitro nos ha dicho que nuestros jugadores han escuchado un insulto racista hacia Kita. Por lo tanto, ha activado el protocolo. El árbitro no lo ha escuchado, por lo que no puede expulsar al jugador. Obviamente, son mis jugadores y yo les creo lo que me dicen. En el fútbol no tiene cabida nada de esto. Ni en el fútbol ni en ningún otro sitio del mundo. Esto no puede pasar. Si se ve que así ha sido, el castigo que tendrá que ser, será".

Añadió Ansotegi que los jugadores en torno a Kita escucharon un insulto y se reiteró en una sanción en el caso de que este sea cierto: "Los que estaban más cerca me dicen que escucharon un insulto y que se lo comunicaron al árbitro. Tampoco hay que darle más vueltas. Si se demuestra que ha pasado, habrá que castigar al infractor para que no pase más. Por mi parte tampoco quiero darle más vueltas. Nada de esto tiene cabida en ningún sitio. Que no vuelva a pasar y punto".