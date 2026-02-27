Ansotegi, desconcertado por la baja de Yeremay Hernández, avisa con el Deportivo de La Coruña

El técnico de la Real Sociedad B analizó el choque ante los gallegos tras vencer de manera consecutiva a Andorra, Málaga y Cádiz

La Real Sociedad B de Ansotegi está cogiendo una inercia positiva en uno de los mejores momentos de la temporada. El Sanse se medirá este próximo sábado a partir de las 14:00 horas al Deportivo de la Coruña en San Sebastián y con la intención de que la racha de victorias que ya va por tres, siga adelante.

La Real Sociedad B llegará al duelo ante el Deportivo de La Coruña de este próximo sábado con tres triunfos consecutivos a sus espaldas ante Andorra, Málaga y Cádiz. A pesar de eso, Ansotegi se mostró cauto ante la visita del Deportivo de la Coruña en las horas previas al encuentro.

Un Deportivo de La Coruña sin Yeremay Hernández

La baja de Yeremay Hernández puede ser uno de los puntos positivos de la Real Sociedad B aunque Ansotegi se mostró descolocado porque no sabe si el Deportivo de La Coruña jugará con tres jugadores por dentro: "Muchas veces intentan sacar el balón jugado desde atrás con tres o cuatro jugadores. A veces jugando en esas mediapuntas que cuando enganchan es de lo mejor que hay en la categoría. No está Yeremay, y no sabemos si optarán por jugar con tres jugadores por dentro. Es un equipo que está peleando por subir", declaró el técnico.

Prudencia a pesar del buen momento de la Real Sociedad B

Ansotegi sabe que aún queda mucha temporada por delante en LaLiga Hypermotion y por ello, al ser preguntado por la racha del equipo y la madurez de sus jugadores, apuesta por seguir aprendiendo: "Todavía es un equipo muy joven, tiene que seguir aprendiendo, ahora si por ganar tres partidos pensamos que ya somos maduros y controlamos todo… Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir entrenando lo que estamos haciendo; la semana pasado fue muy buena de entrenamientos en campo y es el camino a seguir, pero si ahora empezamos a pensar que ya somos maduros y está todo hecho, no vamos a lograr nada porque con 34 puntos no se ha salvado nadie. Si alguien piensa relajarse o pararse aquí nos estaríamos equivocando".

Un Deportivo de La Coruña con capacidad de ganar

Ansotegi avisó del peligro del Deportivo de La Coruña ya que los gallegos no necesitan jugar bien para ganar: "Jugamos contra el Depor, y si no tenemos ese punto de acierto y aprovechamos esos momentos va a ser imposible. Ellos han demostrado que ante grandes equipos han ganado, y que no jugando tan bien también han ganado".

Además, sobre el encuentro ante los gallegos, lo calificó de partidazo: "Para nosotros es un partidazo, otra oportunidad más para jugar en Segunda contra este tipo rivales y contextos. Es una oportunidad grande y buena. La confianza está bien para atrevernos y hacer cosas, para que los jugadores se sientan libres y atrevidos, pero hasta ahí".

Ansotegi se adapta a lo que manda el primer equipo de la Real Sociedad

El técnico del Sanse se mostró dispuesto a ayudar al primer equipo de la Real Sociedad con los jugadores que Matarazzo necesite, el último, Luken Beitia, que ya entrena con los 'mayores': "En algún momento nos piden algún jugador sabemos que tenemos el C. Los jugadores que están viniendo están sobradamente preparados ya y veremos qué pasa con Luken, si juega o no. Esto es una cadena y pasa todas las semanas: el entrenador juvenil estará pensando en el C y esto es una cadena. Los del equipo C están demostrando tanto en los entrenamientos como en los partidos en los que les ha tocado jugar que están preparados y en ese sentido no hay problema".