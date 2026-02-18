La Real Sociedad ata a una perla de Zubieta

La Real Sociedad y Mikel Rodríguez han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del de Getaria hasta el término de la temporada 2028-2029

La Real Sociedad continúa con el plan de renovaciones de las joyas de Zubieta, siendo Mikel Rodrñiguez la siguiente perla en ampliar su contrato con el cuadro vasco. El futbolista del Sanse apunta a, en breves, dar el salto al primer equipo, por lo que la Real Sociedad, a pesar de que el futbolista tenía contrato hasta 2027, se adelanta a los acontecimientos para amarrar, dos años más, al centrocampista vasco.

La Real Sociedad renueva a Mikel Rodríguez

La Real Sociedad y Mikel Rodríguez han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del de Getaria hasta el término de la temporada 2028-2029. El club donostiarra ha informado este martes que uno de sus grandes baluartes del filial en Segunda División, Mikel Rodríguez, seguirá unido a la disciplina txuri urdin tres temporadas más. "La Real Sociedad y el centrocampista Mikel Rodríguez han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el final de la temporada 28-29. El de Getaria llegó al club en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial", recoge el comunicado emitido por el club vasco en sus redes sociales y página web.

El de Getaria comenzó la temporada como una de las grandes sorpresas del curso en la categoría de plata del fútbol español, aunque su nivel desde la lesión que tuvo le ha lastrado. En los últimos compromisos ha vuelto a los onces de Ansotegi, y es una de las piezas clave de la columna vertebral del Sanse. Rodríguez llegó al club en edad juvenil, y en la presente campaña suma 20 partidos en los que ha anotado dos tantos y ha repartido otras tantas asistencias. A sus 23 años, tenía contrato hasta 2027 tras renovar a comienzos del año pasado, pero con este nuevo contrato queda claro que es un jugador importante en el futuro del primer equipo.

Gorrotxategi, modelo para los futbolistas de Zubieta

El centrocampista, actualmente, deberá esperar su oportunidad para dar el salto al primer equipo donde el centro del campo es un núcleo de talento. Mikel Rodríguez apunta a seguir los pasos de Gorrotxategi. El futbolista de la Real Sociedad ha encajado tanto en el centro del campo de Sergio Francisco como de Matarazzo, pasando a rejuvenecer el centro del campo y a solidificarlos tras la salida de Zubimendi de Anoeta. La marcha del internacional español dejó un vacío considerable en la medular, que están cubriendo Gorrotxategi, junto a Carlos Soler y Turrientes.