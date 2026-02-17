La Real Sociedad planta cara al CTA: lleva la amarilla de Guedes en Copa hasta Apelación

El club donostiarra ha decidido recurrir la decisión del Juez Disciplinario Único tras no atender las alegaciones presentadas por la amarilla mostrada al luso en la ida de semifinales de Copa semifinales ante el Athletic

La Real Sociedad no está dispuesta a rendirse en lo que considera una mala decisión arbitral y pese a que Gonçalo Guedes no corre peligro de sanción para una hipotética final de Copa, está decidida a llegar hasta el final para recurrir la cartulina amarilla que el extremo portugués vio en el partido de ida en San Mamés por supuesta simulación de penalti.

Este pasado lunes, el Juez Disciplinario Único de competición desestimó las alegaciones presentadas por la Real Sociedad por la cartulina amarilla del futbolista txuri urdin, que cayó dentro del área rojiblanca en una pugna por el balón con Gorosabel, lo que el colegiado del encuentro entendió como una simulación del luso.

Las pruebas presentadas por la entidad donostiarra no han tenido el resultado esperado en Zubieta pero lejos de rendirse, la Real Sociedad está dispuesta a demostrar que más allá de que pueda ser penalti o no, algo en lo que ya no pretenden llevar la razón, sí que intentarán demostrar que la caída de Gonçalo Guedes no fue simulada y sí fruto del contacto con Gorosabel, pues a la velocidad que circulaba el balón el futbolista de la Real, cualquier mínimo toque te lleva al suelo.

Recurso a Apelación y mensaje al CTA

De esta forma, la Real Sociedad ha decidido presentar un nuevo recurso ante el Comité de Apelación contra la resolución del Juez Disciplinario Único con el único objetivo ahora de dejar en evidencia la controvertida decisión de Sánchez Martínez, que dejó sin pitar dos posibles penaltis en la ida de Copa del Rey, ese de Guedes y el de la mano de Aymeric Laporte por el que incluso Melero López ha sido metido en la nevera.

El Juez Disciplinario Único entiende en su argumentación para no atender las alegaciones de la Real Sociedad que Guedes "va al suelo sin que se aprecie que ello es resultado de haber sido objeto de contacto por el rival. Se agacha levantando la rodilla de su pierna derecha en un escorzo previo a caer al suelo sin que ello se aprecie que sea fruto de contacto alguno".

Veremos si finalmente este nuevo recurso ante Apelación deja sin efecto la amarilla mostrada a Guedes, que por otro lado no corre riesgo de perderse la posible final si viera una segunda amonestación en el partido de vuelta en Anoeta, lo que deja a las claras el verdadero motivo de esta segunda reclamación donostiarra, que no es otra que dejar en evidencia la decisión arbitral.