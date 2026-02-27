Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, confirma la lesión de Yeremay Hernández y lanza un dardo a la afición

El entrenador del cuadro de Riazor pidió dejar atrás el pesimismo teniendo en cuenta la clasificación de los gallegos: "La energía positiva del estadio cuando empuja la sentimos y los jugadores también", declaró

El Deportivo de La Coruña visitará este próximo sábado a partir de las 14:00 horas a una Real Sociedad B que se medirá a los gallegos con tres triunfos consecutivos en Liga ante Andorra, Málaga y Cádiz. El Deportivo de La Coruña llega con tres triunfos en las últimas cinco jornadas y con un pesimismo que no se entiende si se mira la clasificación de los gallegos.

Los pupilos de Antonio Hidalgo son cuartos y podrían terminar la jornada 28 de LaLiga Hypermotion igualados a puntos con el segundo puesto si se dan una serie de resultados. Los gallegos visitarán a la Real Sociedad B con la importante baja de Yeremay Hernández.

La lesión de Yeremay Hernández confirmada por Antonio Hidalgo

Este viernes, en la previa del encuentro ante la Real Sociedad B, Antonio Hidalgo fue cuestionado sobre la lesión de Yeremay Hernández y el técnico catalán se mostró cauto ya que parece que la dolencia del canario es menos grave de lo que en un principio se pensaba: "Tiene una pequeña lesión en el aductor, podemos aprovechar con la sanción para que tenga descanso y cuidarlo más. Esperemos que sea lo menos posible. Sabemos la importancia de Yeremay en el equipo. Es una lesión pequeña, no es demasiado grave".

Antonio Hidalgo confirmó que Yeremay Hernández llevaba tiempo arrastrando esas molestias y se escudó en que el canario es uno de esos jugadores con los que hay que competir al límite: "Vamos a ver su evolución. Venía arrastrando esas molestias durante todo el año. No es un tema de gestión, son jugadores con los que tenemos que competir al límite. Cualquier jugador está expuesto a caer lesionado porque tenemos que ir en ese pico de exigencia siempre. Ha evolucionado muchísimo en el aspecto ofensivo y defensivo. Que se recupere lo antes posible que lo necesitamos". Hidalgo también fue prudente en relación a la vuelta de Yeremay Hernández ante el Granada: "Veremos. Vamos a ver cómo es la evolución. Intentaremos que esté lo antes posible para rendir al máximo nivel".

El pesimismo existente en el Deportivo de La Coruña

Semanas atrás, Antonio Hidalgo ya expresó su descontento con el pesimismo que hay en el Deportivo de La Coruña pese a que se está cumpliendo el objetivo de estar peleando por el ascenso a Primera. Este viernes Antonio Hidalgo volvió a insistir en el mensaje y pidió que la afición transmita una energía más positiva: "Después del partido del Eibar una energía que no me gustó, parecía que habíamos perdido y eso no puede ser. Estamos en una posición muy buena, con un objetivo que se está cumpliendo. Somos todos conscientes de la mejora, pero es importante que esa energía positiva y se la tenemos que hacer sentir de esa manera a los jugadores, es fundamental".

El técnico del Deportivo de La Coruña se mostró comprensivo con el entorno pero insistió en lanzar mensajes positivos a los jugadores ya que a pesar de que no están siendo regulares en los 90 minutos, están cumpliendo a nivel de puntos: "Entiendo cómo puede funcionar el entorno, pero me gustaría que eso se pudiera canalizar. Tenemos que darle esa energía positiva. No nos estamos siendo un equipo regular los 90 minutos, pero sí en cuanto a puntuación, que es de lo que se trata. La energía positiva del estadio cuando empuja la sentimos y los jugadores también".

Volviendo sobre el runrun de la grada de Riazor, Antonio Hidalgo habló de que los gallegos están en una época bonita para pelear por el objetivo a final de temporada: "Ya sabíamos de lo que iba esto y de qué se trata, poco a poco nos vamos acostumbrando a ese runrún. Los que estamos fuera del verde no nos afecta, es más a los jugadores. Necesitamos entender esas cosas. Estamos en una época bonita para instalarnos en una posición para afrontar el final de temporada luchando por el objetivo marcado a principio de temporada".

La mejora en el juego del Deportivo de La Coruña

Antonio Hidalgo apostó por seguir mejorando pero sin olvidar que hay rivales que también plantean problemas en los partidos: "Intentamos analizar todo en todos los partidos. Todo es mejorable. Estamos en una situación que nos hemos ganado por derecho propio. Ha habido momentos en los que el juego no ha sido todo lo fluido que debería, pero estamos compitiendo a gran nivel. Entiendo que haya situaciones de juego que no gusten y puedan ser mejorables, yo estoy de acuerdo. También veo lo positivo siempre, intento ver el vaso medio lleno. Intentamos ser siempre lo más protagonistas en ese sentido, pero tenemos que ver que hay un rival que juega y te plantea diferentes situaciones".

Por último sobre la Real Sociedad B, habló Hidalgo de la dinámica positiva con la que llegan los de Ansotegi y la tarea de tratar de minimizarla: "En la ida el resultado fue claro. Se juegue en Zubieta o Anoeta no cambia nada. Vienen de tres victorias seguidas. Tiene una energía tremenda, nos van a exigir en esa primera línea de presión. Están en ese pico de confianza y tenemos que intentar minimizarlo".