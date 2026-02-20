Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, contundente: "Forma parte del negocio"

El entrenador catalán de los de Riazor salió al paso de las críticas que está recibiendo su equipo después de perder ante el Castellón

El Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo es un equipo hecho e ideado para pelear por el ascenso a Primera. Después de 26 jornadas, el Deportivo de La Coruña es cuarto con 43 puntos y tiene el ascenso directo a cuatro y cinco respectivamente de Racing de Santander y Castellón.

Precisamente el pasado fin de semana el Deportivo de La Coruña cayó en Castalia ante un Castellón que defendía el liderato y que lo terminó conservando. Además, en lo que respecta a duelos directos para el Deportivo de La Coruña, a los gallegos se les está achacando la falta de competitividad ante Castellón y Racing de Santander, con los que los de Antonio Hidalgo han sido incapaces de sumar puntos.

Antonio Hidalgo responde a las críticas a 'su' Deportivo de La Coruña

Este viernes, Antonio Hidalgo se sentó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Eibar con ganas de sacar pecho y sobre todo la clasificación para demostrar que a pesar de las críticas después de caer ante el Castellón, se está cumpliendo con lo que se le pidió a principios de curso. Antonio Hidalgo habló de que su llegada al Deportivo supone su primera experiencia en un club de tanta dimensión como el gallego.

La presión de ser entrenador del Deportivo de La Coruña

Hidalgo reconoció que poco a poco va conociendo y asumiendo la presión del cargo en Coruña: "En mi trayectoria como entrenador he estado en sitios que no tienen la dimensión que es A Coruña. Poco a poco lo voy entendiendo y asumiendo. Soy de los que prefiere ver las cosas de manera positiva, es decir que tenemos que mejorar las cosas, pero que el equipo está en buena línea. Estamos cumpliendo el objetivo marcado. Noto ilusión en la gente y esa presión por subir, pero esto es una carrera larga y peleando con plantillas muy potentes. Sabemos que A Coruña es increíble, pero que existe la presión".

Prosiguió el técnico del Deportivo de La Coruña para hablar de la clasificación: "No leo todo ni escucho lo que se dice y se escribe. Uno no es ajeno a lo que hay en la calle y en el día a día. Las críticas tienen que existir y las respecto al máximo. También veo que en 26 jornadas el equipo está cuarto, en playoff y haciendo las cosas bien". Al tiempo que habló de que las críticas forman parte del negocio: "Estamos haciendo el trabajo marcado al principio de temporada y eso hay que ponerlo en valor. Todo lo demás forma parte del negocio, por eso prefiero no escucharlo todo, ya que podría afectarte más de la cuenta. No puedo estar en un club mejor".

La regularidad como tarea pendiente del Deportivo de La Coruña

Antonio Hidalgo sabe que no todo es la clasificación y que en el Deportivo de La Coruña se exige que haya regularidad por lo que se lo pone como tarea de cara a lo que viene en adelante: "Esa es la clave de todo. Tenemos que saber gestionar eso entre todos, tanto los jugadores, cuerpo técnico, afición y prensa. Hay que llevarlo al lado positivo y saber que el equipo está haciendo una buena campaña, porque está en las posiciones marcadas de estar entre los seis primeros. Hay que recalcar eso. Me gustaría ser más regular e intentamos mejorar para ello. Vamos a ver esto con más positivismo para intentar mejorar las cosas".

Un Eibar con variantes tácticas

Por último, Antonio Hidalgo analizó al Eibar de Beñat San José como un equipo con diversas variantes tácticas: "Me espero un partido complicado con un equipo que tiene muchas variantes tácticas. Hay que estar ajustando constantemente porque su entrenador esos cambios los hace perfectamente. Es un Eibar que ha ido encontrando su idea de juego y tiene confianza con muchos puntos las últimas jornadas. Han sabido aguantar los malos momentos y seguramente vienen en su mejor momento de la temporada".