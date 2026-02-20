Beñat San José asume la presion del Eibar a domicilio y mira al Deportivo de La Coruña

El técnico vasco del cuadro armero compareció en la previa del choque ante los gallegos de este próximo sábado y apostó por ser positivos a nivel mental para dar su mejor versión

El Eibar cumplirá este próximo sábado un año desde que llegó Beñat San José a su banquillo. Tras el despido de Joseba Etxeberria, el Eibar apostó por el técnico vasco que aún no había tenido ninguna experiencia en el fútbol español de élite. Beñat San José ilusionó al Eibar con su arranque el pasado curso y realizó números que bien le podrían haber valido pelear por el ascenso en el tramo en el que estuvo. Esta temporada el Eibar está dando dos caras muy diferentes y es que tal y como apuntamos en ESTADIO Deportivo días atrás, los de Beñat San José son el mejor local de toda LaLiga Hypermotion.

Pero este buen rendimiento en Ipurúa no se está viendo reflejado, ni de lejos, con los resultados a domicilio y es que el Eibar solo ha conseguido cinco puntos de 36 en juego y sin ningún triunfo lejos de casa. El Eibar es el único equipo de toda LaLiga Hypermotion que aún no ha ganado lejos de casa y se ha quedado por detrás un tren de equipos que conforman Ceuta, Mirandés, Real Sociedad B y Huesca que al menos tienen dos victorias.

El triunfo lejos de casa como tarea pendiente del Eibar

El Eibar no lo tendrá sencillo este próximo sábado ya que visita Riazor para medirse a un Deportivo de La Coruña herido tras su última derrota ante el Castellón del pasado fin de semana. Este pasado jueves, Beñat San José fue cuestionado sobre la necesidad de empezar a ganar ya lejos de casa y el técnico vasco buscó una lectura positiva de todo este proceso y comentó que lo mira como una cuenta atrás: "Es verdad que todavía no hemos ganado fuera, pero en lugar de verlo como un lastre, lo vemos como una cuenta atrás positiva. Hemos dado pequeños pasos puntuando y creemos que la victoria tiene que llegar".

Pero Beñat San José sabe que la salida a Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña no es sencilla aunque apuesta por un encuentro competitivo y siendo mentalmente positivos: "Sabemos que vamos a una de las visitas más exigentes, pero también creo que para ellos será complicado jugar contra el Eibar. Va a ser un partido muy competitivo. Mentalmente tenemos que ser positivos, dar nuestra mejor versión y creer que la victoria está más cerca que lejos".

Los elogios desde el Eibar a la plantilla del Deportivo de La Coruña

Precisamente sobre el Deportivo de La Coruña, Beñat San José alabó la plantilla y no solo el once titular de Antonio Hidalgo al igual que al propio técnico catalán: "Es un gran equipo. No solo tiene un buen once titular, sino un plantel completo, con un buen banquillo y con un técnico con experiencia y nivel táctico. Es un club histórico y en su casa espero un partido muy intenso, muy táctico y con mucho talento individual. También tendrán su presión, en cuanto al factor campo, por lo que representan".

Prudencia con la incorporación del último fichaje del Eibar: Juan Bernat

No escondió Beñat San José de que en el Eibar hay ganas de que Juan Bernat, el último y sorprendente fichaje del Eibar, se incorpore cuanto antes para estar disponible. El técnico vasco apostó por ir poco a poco y deseó que estuviese disponible la próxima semana: "Estamos deseando que avance lo más rápido posible, pero hay que ir paso a paso. Esta semana no va a estar disponible para ser convocado. Ha ido entrando poco a poco en algunos ejercicios y la progresión es positiva. Es un jugador muy profesional y que se cuida mucho, pero el ritmo de entrenamiento y de duelos es distinto. Veremos si la próxima semana puede estar disponible. Aun así, no podemos precipitarnos. No puede haber ninguna recaída en un jugador que queremos que entre con paso firme".

El doble balance de Beñat San José en su primer año en el Eibar

Beñat San José también hizo balance de su primer año como entrenador del Eibar. En primer lugar en clave emocional: "Mi balance es primero emocional. Para mí entrenar al Eibar es una responsabilidad muy grande y un orgullo tremendo. Siempre he tenido mucho cariño al club y ahora sentirme su entrenador es algo muy potente. Sabemos que el club vive un momento complejo dentro de la última década, pero también sabemos competir y enganchar con la afición, que es clave".

Seguidamente, habló de lo meramente futbolístico: "En lo futbolístico hemos tenido picos muy altos y otros más bajos. Hemos sido autocríticos y hemos mejorado. Ni cuando hemos estado arriba nos hemos creído los mejores, ni cuando hemos estado abajo hemos pensado que eso era lo que merecíamos. El balance es positivo. Estamos en un proyecto en el que queremos ir asomando la cabeza poco a poco. Estoy muy orgulloso, agradecido y feliz de ser el entrenador del Eibar".