El insólito mercado de fichajes de invierno del Eibar que solo iguala el Málaga

El cuadro armero solo tuvo un movimiento el último día de mercado con la salida de Buta rumbo a Portugal. Los malacitanos tampoco llevaron a cabo ninguna llegada a su plantel

El mercado de fichajes de invierno ha estado muy movido en el mes que ha durado y que culminó el pasado 2 de febrero. En LaLiga Hypermotion, sin contar a la Real Sociedad B que por su condición de filial queda fuera de esta lista, solo Eibar y Málaga se han quedado sin estrenarse en este mercado de fichajes.

En el Málaga se puede llegar a entender ya que los de Funes están en una gran situación en Liga y solo el Mirandés el pasado fin de semana fue capaz de romper la racha de los andaluces de seis encuentros ganando. El caso del Eibar es un tanto diferente ya que los de Beñat San José, a pesar de que han sacado la cabeza en las últimas jornadas con dos triunfos consecutivos y están a seis del descenso, siguen cerca de los puestos de peligro.

El Eibar solo tuvo un movimiento en el mercado de fichajes de invierno

En el Eibar, César Palacios, director deportivo de los armeros, habló este miércoles para hacer un balance del mercado invernal. El director deportivo informó sobre el único movimiento del mercado que no fue otro que la salida de Buta, que estaba cedido en el Eibar y que puso rumbo a Portugal: "Fue a última hora. Veíamos que había perdido protagonismo, por lo que no tenía sentido que continuase". En el Eibar, a pesar de que empezó contando para Beñat San José, no ha participado en un solo minutos en los últimos seis encuentros.

El propio César Palacios explicó que tras la expulsión del luso en Ceuta, el jugador propiedad del Udinese perdió la progresión que tenía: "Creíamos que era un chico con muchísimo potencial y que desde el inicio nos transmitió esas posibilidades. A veces también tienen que acompañar un poco los resultados. Luego, la expulsión de Ceuta nos hizo daño porque perdió la progresión que tenía".

Además, el director deportivo habló de sinceridad con el jugador al estar cedido y no contar con minutos: "Soy de la idea de que las cesiones tienen que tener un sentido y un respeto para todas las partes. Si viene cedido, es para que juegue. En el momento que pierde eso, no tiene sentido que continúe. Por sinceridad y lealtad a la gestión, así lo transmitimos".

Los intentos por el fichaje de Marco Moreno

El director deportivo del Eibar también confesó que al conjunto armero habían llegado propuestas por Marco Moreno, pero César Palacios explicó la apuesta que hay dentro del club por el defensa de 24 años: "A última hora siempre pasan cosas y en este caso sí que nos pudo llegar. Marco es un jugador importante y que está participando mucho. Tiene muy buena edad y fue una apuesta del club en verano. Una salida de ese perfil nos hubiese hecho mucho daño. Por eso no nos lo planteamos en ningún momento".

Por último, César Palacios habló de jugadores como Toni Villa, sin demasiado protagonismo y al que se le informó de que no contaría con muchas opciones en la segunda mitad de la temporada: "Se le transmitió que no iba a tener tantas opciones de jugar. Pero, como todo, tiene que darse opciones, situaciones y que todas las partes estén de acuerdo. No pudo ser y ahora es un jugador más".

Además, Palacios habló del momento estable que vive el equipo: "Nuestra trayectoria en esta temporada ha sido por momentos complicada. Ahora, sin embargo, estamos en un momento estable. Los últimos resultados no están dando lo que todos estábamos esperando. Pero nuestro camino nos tiene que llevar a Zaragoza. No podemos mirar más allá".