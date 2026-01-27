El Eibar mira con prudencia al mercado de fichajes de invierno

Beñat San José se mostró satisfechos después de vencer al Almería en el último instante y confirmó la situación de los armeros en el mercado invernal

El Eibar sacó un poco la cabeza a nivel clasificatorio el pasado domingo al vencer al Almería en el tramo final del encuentro. Vencer en el último minuto siempre gusta y este triunfo supuso que el EIbar haya terminado la jornada 23 a cuatro puntos de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion.

Beñat San José no escondió que el triunfo de la forma en la que se produjo ante el Almería, supuso un impulso moral para los armeros: "Merecíamos ganar un partido así durante la temporada, porque alguna vez que otra vez, hemos tenido algún revés de estos en contra. Hemos hecho un grandísimo partido. En todas las fases del juego. Los jugadores han llevado a la perfección el plan de partido".

El Eibar afronta el final del mercado de fichajes de invierno

El EIbar es uno de los pocos equipos que aún no se ha estrenado en el mercado de fichajes de invierno. En relación a esta circunstancia, Beñat San José comentó la realidad del Eibar y se mostró dispuesto a incorporaciones, como no: "La situación del Eibar no es la misma que la de otros años. Como entrenador, tengo que aceptar esa realidad e ir de la mano con el club. Nosotros estamos abiertos a reforzar el equipo en lo que la dirección deportiva nos diga que es posible. También puede ser que haya interés de otros equipos en jugadores nuestros. Si no hay salidas, es difícil que pueda llegar alguien. Estoy abierto, tanto a que haya incorporaciones, como a que no. Sabemos que hasta el último momento puede pasar de todo".

La mejor arma del EIbar es Ipurua

El técnico del Eibar elogió sin dudarlo el empuje del Estadio de Ipurua: "Ipurua es un estadio único en el fútbol profesional y en el mundo, diría yo. Es muy especial. Para nosotros es un sentimiento. Sientes a la gente y a la ciudad. Aquí podemos elaborar nuestro juego de una forma muy potente, de presionar y atacar constantemente. Las victorias saben bien siempre, pero nos encanta celebrar con nuestra gente. Lo celebramos a tope porque queremos disfrutar la temporada viviendo cada momento". El cuadro armero es el tercer mejor local de toda LaLiga Hypermotion gracias a los 24 puntos que ha sumado en 12 jornadas y que solo le colocan por detrás de Málaga y Ceuta, ambos con 25.

Por ello, San José apostó por mostrar esa seguridad como local también lejos de Ipurua y habló de la productividad ofensiva: "La diferencia está en la productividad ofensiva. Ahí no nos sentimos con la misma seguridad por los resultados que hemos tenido. Luego, también las preguntas y la exigencia de todo el mundo te llevan a que todo eso sea una losa. Esa confianza ha ido mermando un poco, pero estoy convencido de que vamos a recuperarla". La realidad del Eibar como local contrasta con la que tiene como visitante y es que los vascos solo han sumado cuatro puntos de 33 posibles, empeorando incluso al Sanse que suma cinco de 36.