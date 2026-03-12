Arbilla, jugador del Eibar, habla sobre la retirada: "Soy consciente de que cada vez me queda menos"

El central del cuadro armero cumplirá el próximo mes de mayo 39 años. En declaraciones a SER Deportivos Eibar, confesó que mientras que los chavales de 20 años no le superen, seguirá luchando "todo lo que pueda"

El Eibar está viviendo una temporada en la que los de Beñat San José están ofreciendo dos caras muy diferentes como local, donde son los que más puntos han sumado (33) después de 15 encuentros en Ipurúa, y como visitante donde estrenó su casillero de victorias el pasado fin de semana ante el Leganés en Butarque. En la clasificación de LaLiga Hypermotion, el Eibar suma 41 puntos tras 29 jornadas, tiene los puestos de play off a siete y el descenso a 10. Uno de los culpables del buen rendimiento del Eibar en casa es todo un veterano del vestuario armero como Arbilla.

Arbilla cumplirá el próximo mes de mayo 39 años y en la 2025/26 está viviendo su décima temporada en el Eibar, donde llegó en el verano de 2015 procedente del Espanyol y tras pasar anteriormente por Rayo Vallecano, Hércules y Salamanca. Arbilla es todo un veterano del vestuario del Eibar y este pasado miércoles habló en SER Deportivos Eibar sobre su retirada, la cual no se plantea a corto plazo.

La retirada de Arbilla: una leyenda del Eibar

Arbilla no quiere pensar mucho más allá del día a día y confiesa en sus últimas palabras que alargar su carrera un año más sería irse hasta los 40 pero apuesta por seguir disfrutando: "Quiero vivir el presente. Si se alargara una más, terminaría mi carrera con 40. Soy consciente de que cada vez me queda menos, pero mientras mi cabeza sea capaz de seguir disfrutando en el día a día, seguiré".

En el Eibar, Arbilla tiene todo lo que necesita para seguir compitiendo al máximo nivel y el propio jugador que el gran entorno con el que cuenta a nivel de compañeros lo hace todo más sencillo: "Estoy encantado del buen ambiente que tenemos. Si no tuviera a gente tan maravillosa a mi alrededor, me costaría muchísimo más. No sé si me merecería la pena seguir en esto. Me gusta donde estoy, me gusta lo que hago y me identifico mucho con la ficción. Aunque además de estar bien mentalmente, también necesito estar bien físicamente para poder seguir sumando en esto. Pero mientras que no me pasen como aviones los chavales de 20 años, intentaré seguir luchando todo lo que pueda".

Arbilla habla sobre el primer triunfo lejos de Ipurúa

Arbilla es una voz más que autorizada en el vestuario del Eibar y el defensa no escondió lo complicado que ha sido para el equipo el no haber ganado ningún partido fuera de casa hasta el pasado fin de semana: "Saber que no has sido capaz de conseguir tres puntos fuera de casa en todo el año es complicado de gestionar. Cuando se crean tantas dudas y es tan complicado llevarlo, ganas y es como si te quitaras una maleta muy gorda de encima. Estamos disfrutando del momento y de haber conseguido un objetivo que se nos había complicado muchísimo durante la temporada".

Este pobre rendimiento del Eibar a domicilio contrasta con los grandes números en casa tal y como confiesa Arbilla: "Ipurua ha sido nuestro gran punto fuerte durante todo lo que he estado aquí, e imagino que durante toda la historia también. Pero no nos podemos relajar. Cuando estás ganando tantas veces, cada vez estás más cerca de la derrota. Nos tiene que servir para hacernos más fuertes, ser ambiciosos y seguir ganando en casa".

El Eibar y la posibilidad de mirar más arriba en LaLiga Hypermotion

El Eibar no quiere pensar más allá de la permanencia después de ciertas dudas surgidas a lo largo de la temporada. Arbilla apuesta por disfrutar y pensar en el siguiente partido de los armeros (Burgos): "No vamos a estar pensando en el futuro, porque no merece la pena. Tenemos que mirar al pasado, ser conscientes de que hemos estado alguna jornada metidos en el descenso, con dudas y gente con menos experiencia que no esperaba estar en una situación así. Ahora nos toca disfrutar de lo bien que lo estamos haciendo. No vamos a empezar a hablar de ningún otro objetivo que no sea el de mañana. Lo próximo. Lo que viene. En este momento es el partido del Burgos".