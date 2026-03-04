Mala suerte para el Eibar con su último fichaje: Juan Bernat

El jugador, que debutó el pasado fin de semana ante el Cádiz, sufrió una lesión en su tobillo derecho durante el entrenamiento de este pasado lunes. Su tiempo de baja no ha trascendido por el conjunto armero

El Eibar sumó este pasado domingo su tercera victoria en los últimos cinco partidos y de paso se instaló justo en la zona media de la tabla de LaLiga Hypermotion. El conjunto de Beñat San José superó al Cádiz por 3-1 para seguir ahondando en la crisis de resultados de los de Gaizka Garitano. El Eibar además contó con una buena noticia en forma de debut de uno de los fichajes del último mercado de traspasos de invierno: Juan Bernat.

El central de 33 años apenas contó con tres minutos ante el Cádiz pero consiguió jugar sus primeros instantes con la elástica armera. Después de este debut, Juan Bernat tendrá que esperar un tiempo sin definir para volver a estar disponible para el Eibar de Beñat San José ya que el conjunto armero ha informado este mismo miércoles de que el que fuera jugador de equipos como Getafe, Villarreal, Benfica, PSG, Bayern de Múnich o Valencia, sufrió el pasado lunes una torcedura en su tobillo derecho que tras las pertinentes pruebas médicas ha arrojado una lesión.

La lesión de Juan Bernat que le aparta del Eibar sin fecha de regreso

El Eibar dio el parte médico de Juan Bernat sin ofrecer una tiempo de baja y supeditado este a la evolución del defensa: "El jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, Juan Bernat, sufrió una torsión del tobillo derecho durante el entrenamiento del lunes. Tras completar los estudios pertinentes, se confirma que el jugador presenta un esguince de tobillo de grado II. El jugador recibe ya tratamiento específico por parte de los Servicios Médicos del club y queda pendiente de evolución para su reincorporación con el equipo".

Los elogios de Beñat San José a Juan Bernat

Tras debutar el pasado domingo con la camiseta del Eibar, Juan Bernat recibió los elogios en rueda de prensa por parte de su técnico Beñat San José. El preparador vasco elogió su humildad pese a su gran trayectoria y su facilidad para integrarse en el grupo: "Es un chico muy humilde para la increíble trayectoria que ha tenido. Ha entrado muy fácilmente en el grupo. Sí es verdad que ha entrado en los últimos momentos y que el rival estaba más cansado, pero demuestra lo que queremos ver de él. Esa calidad que él tiene en el juego, en el posicionamiento y en la técnica. Esperamos mucho de él, pero hay que ir paso a paso. Felices de que haya debutado con el Eibar".

Ahora a Juan Bernat le tocará recuperarse y ver desde la distancia las evoluciones de un Eibar que visitará la próxima semana Butarque para enfrentarse al Leganés. El Eibar está a ocho puntos del descenso y a siete de los puestos de play off con Córdoba, Sporting de Gijón, Burgos y Ceuta por delante. La igualdad reinante en Segunda división puede provocar que si el Eibar no se asegura cuanto antes los teóricos 50 puntos de la permanencia, podría sufrir en el tramo final de la temporada.