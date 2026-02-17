El último fichaje del Eibar, ex de Valencia, Bayern de Múnich o PSG, se sincera en su presentación: "Quería volver a sentirme futbolista"

Juan Bernat fue presentado este pasado lunes en el cuadro armero con la presencia de Palacios, director deportivo de los vascos que confesó que "todo fue muy rápido" para llevar a Ipurúa al lateral zurdo

Hace cinco días el Eibar sorprendía con un anuncio que pilló a todo el mundo desprevenido. El Eibar cerraba la llegada del lateral zurdo de 32 años, Juan Bernat. El que fuese jugador de algunos de los equipos más importantes de Europa como Bayern de Múnich o PSG y también de otros conjuntos de España como Valencia, Villarreal o Getafe en su última etapa, llegaba como agente libre al cuadro de Beñat San José. Bernat firma con el Eibar hasta final de la presente temporada con opción a una más.

Este pasado lunes Juan Bernat tuvo su puesta de largo con el Eibar y en las palabras del lateral zurdo valenciano se notaba que tenía ganas de volver a sentirse futbolista tras una importante lucha con las lesiones. Juan Bernat lleva mucho tiempo parado a nivel de competir con un equipo ya que no juega un encuentro oficial desde mayo de 2025 cuando disputó nueve minutos con el Getafe en su visita al Mallorca en Son Moix.

Juan Bernat se abre en sus primeras palabras como jugador del Eibar

Juan Bernat confesó que tenía muchas ganas de volver a sentirse futbolista tras estar mucho tiempo sin el gusanillo de la competición a consecuencia de una pubalgia de que se tuvo que operar por segunda vez al final de la pasada temporada: "Llevaba mucho tiempo sin competir y quería volver a jugar al fútbol. Al terminar la pasada temporada en el Getafe me tuve que operar por segunda vez de pubalgia. Quería volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado la oportunidad. Estoy muy agradecido y esperando estar cuanto antes".

El momento de Juan Bernat en su llegada al Eibar

Juan Bernat como es lógico fue cuestionado sobre su estado de forma y el lateral zurdo explicó que ha estado trabajando en solitario aunque esto no es lo mismo que hacerlo con un equipo: "He seguido un plan de trabajo, pero no es lo mismo entrenar solo que hacerlo con el equipo".

Pero Juan Bernat se atrevió a ponerse un plazo de dos semanas para estar al nivel del resto de sus compañeros y así poder contar para Beñat San José: "Necesitaré un par de semanas para estar. Habrá que ver cómo voy avanzando con los entrenamientos y lo que quiero es estar cuanto antes para ayudar al equipo de aquí al final de temporada". Bernat también apuntó la rapidez con la que se llegó al acuerdo entre las diferentes partes: "Tampoco se tardó mucho en llegar a un acuerdo desde que se empezó a hablar. Todo se hizo en unos días".

La sorpresa y posterior facilidad del fichaje de Juan Bernat

Junto a Juan Bernat también estuvo el director deportivo de los armeros, Palacios, que dejó claro que tener a un futbolista como el ex del Getafe en el equipo armero no es sencillo: "Se tienen que dar diferentes circunstancias para que un jugador del nivel de Juan pueda estar con nosotros". Al tiempo, explicó cómo se produjeron los contactos iniciales tras la finalización del mercado de invierno el pasado 2 de febrero y la rapidez con la que se firmó todo una vez que se vio factible la operación: "El mercado acabó y nosotros lo teníamos en ese radar de jugadores libres. A veces preguntas pensando que es imposible y, de repente, te dicen que puede ser. Desde ese momento todo fue muy rápido por sus ganas y su ilusión. Ojalá saque todo lo que tiene y nos aporte su calidad a todos los niveles". Aprovechó también el director deportivo del Eibar para elogiar el palmarés de Juan Bernat: "Pocos jugadores que hayan podido vestir la camiseta de este club tienen su palmarés".