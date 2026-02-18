La paradoja del Eibar de Beñat San José en LaLiga Hypermotion

El cuadro armero es el mejor local de toda la Segunda división y el peor visitante del fútbol de plata. El próximo fin de semana visitarán a un Deportivo de La Coruña que no anda muy fino en Riazor

El Eibar de Beñat San José parece que ha cogido la velocidad de crucero necesaria para no complicarse la vida en LaLiga Hypermotion e incluso aspirar a pelear por los puestos de play off de ascenso a Primera al final del curso. El Eibar es actualmente décimo con 35 puntos y tiene los puestos de play off a seis, una distancia salvable teniendo en cuenta las alturas de la temporada en la que nos encontramos. Además los pupilos de Beñat San José han sido capaces de encajar solo dos derrotas en los 10 últimos partidos de Liga con un saldo de cinco victorias y tres empates que le colocan en disposición de pelear por todo.

El Eibar, un equipo diferente en Ipurúa y a domicilio

Por lo general, los equipos de fútbol siempre pelean por hacer de su casa, al calor de su público, un fortín que les permita no pasar apuros en cada temporada. A esto, se le debe añadir el poder sacar el mayor número de puntos lejos de casa para en el mejor de los casos optar a estar en la zona alta de la tabla. Lo primero lo cumple el Eibar a la perfección ya que los de Beñat San José son el mejor local de toda LaLiga Hypermotion tras una media de 13 partidos como local de cada uno de los conjuntos del fútbol de plata.

El Eibar ha disputado en casa un total de 14 encuentros con nueve triunfos, tres empates y solo dos derrotas que curiosamente fueron ante dos de los equipos que están abajo, Cultural Leonesa y Real Zaragoza, ambas por 1-2. Desde la derrota ante los de Ziganda el pasado 7 de diciembre, el Eibar acumula cinco triunfos consecutivos ante Valladolid, Mirandés, Almería, Sporting de Gijón y Racing de Santander.

Jugar fuera para el Eibar, una quimera

Si los de Beñat San José son el mejor equipo como local de LaLiga Hypermotion, este rendimiento es totalmente opuesto lejos de Ipurúa. Curiosamente el Eibar es el peor equipo de Segunda división cuando de jugar fuera de casa se trata.

Un total de 12 encuentros ha jugado el Eibar lejos de Ipurúa y los de Beñat San José pueden 'presumir' de ser el único equipo de LaLiga Hypermotion que en pleno mes de febrero aún no ha ganado a domicilio. Un docena de partidos que se ha saldado con cinco empates y siete derrotas, solo seis goles a favor y 18 en contra. Con solo cinco puntos lejos de Ipurúa, el Eibar aún tiene mucho margen de mejora y por lo tanto, mucho camino por recorrer.

El próximo y complicado reto del Eibar en Liga

El Eibar visitará el próximo fin de semana al Deportivo de La Coruña en Riazor. Sobre el papel parece una plaza complicada para que los de Beñat San José sumen su primer triunfo pero si bien es cierto que los de Antonio Hidalgo han sumado solo una victoria como local en sus últimos cinco encuentros con un saldo de tres derrotas y un empate. Vencer en Riazor le supondría un aliciente doble al Eibar, que se acercaría a puestos de play off de ascenso y que rompería la maldición que está viviendo lejos de casa esta temporada.