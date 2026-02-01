Borja Jiménez explota con la polémica entre Sporting de Gijón y Eibar

El técnico del cuadro asturiano se quejó de la expulsión de Otero aunque culpó a su jugador y apostó por trabajar todos en la "honestidad"

El Sporting de Gijón frenó este domingo en Ipurua su racha de triunfos consecutivos. Los de Borja Jiménez llegaban al partido ante el Eibar de este domingo con dos victorias consecutivas y parecía el territorio armero un lugar idóneo para sumar los tres puntos y subirse a los puestos de play off de ascenso.

El Sporting de Gijón terminó con 10 tras la expulsión de Otero y después del encuentro, Borja Jiménez no se mordió la lengua a consecuencia de una acción en la que el VAR cambió la decisión arbitral del colegiado.

Borja Jiménez pide honestidad tras la polémica entre Sporting de Gijón y Eibar

Borja Jiménez no lanzó el típico discurso de un entrenador que no está contento con una actuación arbitral sino que el ex del Leganés fue sincero para culpar primero a su jugador y luego al resto de participantes en la expulsión de Otero: "La he visto según bajaba, ya lo he expresado varias veces. Estamos acabando con el fútbol. El árbitro, el que llama al árbitro, mi futbolista, el del Eibar, todos tenemos que colaborar para aportar más honestidad en este deporte".

Seguidamente Borja Jiménez señaló a su jugador por lanzar la pierna y también a Peru por simular para terminar disparando contra el VAR: "Otero no tiene que lanzar la pierna, tampoco tiene que simular Peru. Nos dicen que no parece que sea, pero alguien en Madrid lo considera. Hoy nos ha tocado y no es la primera vez, también nos pasó contra el Zaragoza con Dubasin. El primer culpable es mi jugador y encadena todo lo demás".

Borja Jiménez, muy dolido tras la derrota ante el Eibar

No escondió Borja Jiménez que tras caer ante el Eibar, había pocos motivos para estar contentos en el Sporting de Gijón. El técnico de los asturianos habló de los problemas físicos de algunos de sus jugadores: "Orgulloso no, ahora puedo sacar pocas lecturas defensivas, porque hemos perdido y también a Juan, a Pablo que se ha esforzado por llegar hoy y se ha resentido hoy de sus problemas en el aductor, Manu que después del golpe no puede continuar. Pero este creo que de los últimos tres ha sido el mejor y en los otros hacemos siete goles y no estábamos tan contentos. Hay que seguir trabajando, los chicos se han vuelto a vaciar. Hay que ver por qué nos pasa, analizarlo, y a partir de ahí mejorar".

Incidiendo más Borja Jiménez sobre la posible lesión de Pablo Vázquez, el técnico del Sporting apostó por esperar a las pruebas médicas: "Él arrastraba algún problemilla desde la semana, pero siempre se pone a disposición del equipo, y en la acción de la carrera ha notado algo más en el aductor. Él nunca ha tenido lesiones musculares en su carrera, así que habrá que esperar a hacer un análisis, me costaría pensar que puede estar para el próximo partido, pero ojalá que así".

El fichaje de Andrés y los últimos movimientos en el Sporting de Gijón

En estos últimos días el Sporting de Gijón ha trabajado en el fichaje de Andrés Cuenca. Desde ESTADIO Deportivo nos hemos hecho eco de las informaciones que apuntaban a que el jugador podría salir del Barcelona rumbo a Como pero que los italianos lo cederían al Sporting de Gijón. En las últimas horas todo ha cambiado y diversos medios asturianos apuntan a que el Barcelona tendría intención de renovarlo aunque no se descartaría su llegada al Molinón.

Borja Jiménez se mostró confiado en que la operación termine llegando a buen puerto: "Desde ayer no hablé de nada de esto en el club porque estábamos muy centrados. No sé que ha ocurrido, me informarán. Ojalá se pueda hacer porque hemos peleado para que se haga".

Por último, más allá de la llegada de Andrés Cuenca, Borja Jiménez no espera más movimientos en estas últimas 24 horas de mercado: "En principio no creo, salvo que haya pasado algo de ayer a hoy, que ya te digo que no he hablado nada, no creo que haya ningún movimiento".