El Sporting de Gijón confirma el interés en un fichaje que ya ha debutado en Champions League

El presidente del cuadro asturiano confirmó que "está en el radar" y que quieren tenerlo a las órdenes de Borja Jiménez "lo antes posible" en relación a la posible llegada de Andrés Cuenca

Que el Sporting de Gijón está en una clara inercia positiva es toda una realidad. El Sporting de Gijón informó este pasado domingo de que había llegado a su tope de abonados tras una exitosa campaña de socios para la segunda mitad de la temporada.

Ya con 24.000 socios, el Sporting de Gijón afronta la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con 36 puntos que lo dejan igualado con el Almería que ahora marca la frontera en los puestos de play off de ascenso a Primera. El Sporting de Gijón no solo trabaja en campañas de abonados sino que también lo hace en el mercado de fichajes que cerrará el próximo 2 de febrero.

El fichaje de Andrés Cuenca, prioridad del Sporting de Gijón

En relación al mercado de fichajes, este martes José Riestra, presidente del club del Molinón, confirmó que tienen entre ceja y ceja la llegada de Andrés Cuenta, defensa del filial del Barcelona y que ya debutó con el primer equipo culé en la pasada temporada. "Han sido días muy intensos de intercambiar muchas opiniones con Borja y el departamento de scouting del Grupo para tomar la mejor decisión. No quiero entrar en nombres propios, es verdad que Andrés Cuenca está en el radar, pero estamos estudiando cómo lograr su fichaje de la mejor manera para todos los clubes implicados y el futbolista. Queremos tener el fichaje lo antes posible, cuanto antes podamos cerrar la plantilla antes podremos enfocarnos en lo importante". Aunque el dirigente no quiso aventurarse a dar por cerrada la llegada del central: "Siempre es difícil en el mercado dar las cosas por cerradas o definitivas. Si viene ese refuerzo para la defensa, sí queda muy apuntalado hacia donde queremos ir".

La tercera pata del fichaje de Andrés Cuenca por el Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón no es el único equipo que está con Andrés Cuenca en la agenda. El diario Sport adelantaba hace algunos días que el zaguero andaluz tendría casi hecha su llegada al Como de Cesc Fábregas y que incluso los culés se habrían reservado un porcentaje de una futura venta (el 20 por ciento) por parte del conjunto italiano. En el citado diario describen a Andrés Cuenta como un jugador "rápido, potente y dotado de una técnica espectacular". Pero Como y Sporting de Gijón no son incompatibles en esta operación ya que los italianos tienen intención de cederlo al club asturiano.

Riestra justificó la intención del Sporting de Gijón en la llegada de un defensa y apuntó que podrían reforzarse otras posiciones si el mercado lo permite: "Hemos hablado de la importancia de incorporar un defensa, aunque el mercado siempre está abierto. Más allá del tema del límite, el míster quiere reforzarse allá donde se pueda aportar. Tiene que venir gente con esa voluntad. Oliván o Ferrari reaccionaron así, eso buscamos, que el jugador que llegue tenga ese compromiso para aportar al equipo. El fichaje se evalúa de forma individual pero lo importante es su aportación al equipo".

El Sporting de Gijón, unido para el ascenso a Primera

El presidente de la entidad asturiana hizo una pequeña radiografía del momento que vive el Sporting de Gijón con una unión tanto dentro como fuera del equipo: "No solo creo en poder pelear el ascenso, estoy convencido, y tras estos 15 días más. Se ha reforzado la idea dentro y fuera del campo. Ha habido un refuerzo de gente que trae ese hambre. Es lo que quieren los 24.000 abonados y ahí tiene que estar la exigencia. Hoy tenemos una charla con el míster, como cada semana entre partidos, y lo más importante es mejorar cada semana. Sin duda, la exigencia de este club no debe ser otra. El que viene tiene que ser con esa exigencia, cualquier trabajador del Sporting debe tenerla, con la exigencia de que el club esté donde tiene que estar".

Desde el Sporting apuestan a ir semana a semana: "Los resultados de las últimas semanas ayudan a esa cohesión, pero hay que ir semana a semana y elevar el nivel de exigencia. En estos 15 días todo el equipo de trabajo quiere subir los estándares, estar en cada detalle y momento sin dejar cabos sueltos. Estoy satisfecho de lo logrado en estos primeros días y de la actitud de la gente de siempre querer más".

Por último, se mostró agradecido a la afición del Sporting de Gijón por la gran respuesta que ha tenido la campaña de abonados para lo que resta de temporada: "Quiero agradecer a la afición su respuesta con un récord desde nuestra llegada de 24.000 abonados que refleja la exigencia para esta temporada. Estoy contento porque eleva nuestra exigencia en el día a día y acumulando un par de semanas positivas. También contento por cerrar el fichaje de Ferrari después de un mes de charlas estudiando la opción de que viniera. Desde la primera llamada manifestó su interés por venir. Se fue alargando porque los tiempos no siempre los maneja uno, pero contentos de que se una al proyecto".