Borja Jiménez y el Andorra bajan de la nube al Sporting de Gijón

El técnico del cuadro asturiano insistió en pelear por los 50 puntos tras caer por 1-0 en Encamp ante el conjunto de Carles Manso

El Sporting de Gijón volvió a generar dudas el pasado fin de semana con el cuarto partido consecutivo en el que no sumó un triunfo. El conjunto de Borja Jiménez, tras sumar tres empates consecutivos ante Albacete, Real Valladolid y Leganés, perdió ante el Andorra con un desafortunado gol en el añadido del segundo tiempo que para más mala suerte aún, llegó en propia puerta.

Borja Jiménez lleva insistiendo desde que llegó al Sporting de Gijón que el primer techo y por el que de momento debe pelar el conjunto asturiano es la permanencia y los teóricos 50 puntos que la traen. Este pasado domingo, después de perder ante el Andorra, Borja Jiménez volvió a repetir dicho mensaje y dejó a un lado el hablar de acceder al play off de ascenso a Primera.

Borja Jiménez dejó claro que no tiene sentido pensar en el play off de ascenso estando a una distancia de seis puntos: "Nos indica un poco dónde estamos. Buscamos cada día el por qué del nivel de las últimas semanas. Llevamos cuatro partidos sin ganar. Es el sitio donde llevamos casi todo el año en la tabla. Lo intentaremos hasta el final, pero nuestro objetivo tiene que ser los 50 puntos cuanto antes. Ojalá los consigamos pronto, pero pensar en el play off a seis puntos no tiene mucho sentido. Nos distancia. Hay que ser ambiciosos, pero la realidad es otra".

El final ante el Andorra, el reflejo del Sporting de Gijón en las últimas jornadas

Borja Jiménez también se mostró ciertamente frustrado a la hora de hablar de cómo terminó el partido ante el Andorra, fiel reflejo de los últimos partidos del cuadro sportinguista: "No hemos tenido la capacidad de adelantarnos con alguna situación muy clara, pero luego lo teníamos bastante controlado. No hay ningún tiro a puerta del Andorra. Nos ha costado en las transiciones, en el último pase. El final es lo que viene siendo nuestros últimos partidos".

Ambición para llegar lo más lejos con el Sporting de Gijón

El entrenador del Sporting de Gijón quiso lanzar un mensaje ambicioso para pelear por todo lo posible aunque el objetivo sigue siendo el de la permanencia y los 50 puntos: "Nuestra gente y nosotros tenemos que ser ambiciosos. Cuando acabe el año, veremos dónde estamos. Analizaremos motivos y responsables. Entiendo la situación, entiendo que todo el mundo quiere estar arriba, pero hay 14 equipos que están en la misma situación que tú. Si nos da para más, habrá que intentar estar entre los seis mejores".

Ni medio reproche a la afición del Sporting de Gijón

Por último, confesó que ahora mismo la afición del Sporting de Gijón está por encima del nivel del equipo de Borja Jiménez: "Nuestra gente y nosotros tenemos que ser ambiciosos. Cuando acabe el año, veremos dónde estamos. Analizaremos motivos y responsables. Entiendo la situación, entiendo que todo el mundo quiere estar arriba, pero hay 14 equipos que están en la misma situación que tú. Si nos da para más, habrá que intentar estar entre los seis mejores".