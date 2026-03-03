Borja Jiménez explota tras la polémica entre el Sporting de Gijón y 'su' Leganés

El técnico no se cortó a la hora de hablar de el penalti no señalado a los asturianos: "Todo lo ocurrido no ha tenido sentido". El marcador no se movió del 0-0 inicial en la reanudación de un duelo que estaba previsto para el domingo y que se aplazó por el fallecimiento de un aficionado

El Sporting de Gijón tenía ganas este pasado lunes de darle una alegría a su afición y sobre todo a los familiares y amigos del socio con más de 40 años de antigüedad fallecido el día anterior en las instalaciones del Molinón. El Sporting de Gijón reanudó un encuentro ante el Leganés que se debió jugar el domingo pero que por la tragedia se pasó al lunes. El Sporting de Gijón buscaba encaramarse a la séptima plaza y quedarse a solo un punto de las posiciones de play off. El resultado no se movió del 0-0 inicial pero hubo una acción en el minuto 13 que pudo marcar el reparto final de puntos.

La polémica enciende a Borja Jiménez y el CTA le da la razón

Corría el minuto 13 cuando el colegiado Daniel Palencia Caballero decretó un penalti que cometió Lalo sobre Dubasin. Tras la llamada desde el VAR de Oliver De la Fuente, la pena máxima quedó anulada por fuera de juego pero la decisión no se tomó de manera ipsofacta sino que la revisión llevó más de siete minutos.

Tras esta acción, el CTA trató de explicar los motivos para la larga revisión que se llevó a cabo del fuera de juego previo al penalti y que no fue otro que un problema del sistema semiautomático: "El equipo VAR llevó a cabo el análisis con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT. En el transcurso de dicho análisis se detectó un fallo en la modelización de los esqueletos de jugadores, informado por el operador SAOT".

El desesperante protocolo del VAR en el Sporting de Gijón - Leganés

Ahí fue cuando el VAR tuvo que actuar según el protocolo y trazar las líneas de manera manual: "Siguiendo el protocolo establecido, el equipo VAR procedió a trazar líneas de fuera de juego manuales, a través de las cuales confirmaron la posición de fuera de juego del delantero del Sporting de Gijón. Por este motivo, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación habitual a producción televisiva", apuntó el CTA.

Por último el CTA asumió los recurrentes errores en el sistema SAOT y apuntó que procederá a pedir explicaciones al proveedor: "El CTA es consciente de la recurrencia de errores derivados últimamente del sistema SAOT, ajeno totalmente a la RFEF, y el impacto que esto genera en el nivel de prestación de servicio al fútbol. En ese sentido, este Comité procederá de nuevo a la solicitud de explicaciones al proveedor tecnológico y valorará las consecuencias jurídicas que pudieran existir".

Borja Jiménez no se cortó con la polémica entre Sporting de Gijón y Leganés

Borja Jiménez, que se reencontraba con el Leganés, equipo en el que dejó una huella imborrable pero esto no quitó que en la rueda de prensa posterior protestase por la larga revisión del VAR para anular un penalti a favor del Sporting de Gijón: "No nos han explicado nada. Todo lo ocurrido no ha tenido sentido. El VAR no ha venido para esto. ¿Quien se hace responsable? El SAOT ha fallado y ahora disculpas de la RFEF y LaLiga, y en 10 días nos habremos olvidado. Hoy los perjudicados somos nosotros, la gente no se acordara de lo que ocurrido y nosotros tendremos dos puntos menos".

Además, el técnico del Sporting de Gijón no negó que esa pena máxima influyó en el devenir del encuentro: "Claro que no es lo mismo 1-0 en la primera parte, luego hemos tenido las ocasiones de Duba, Gelabert, Otero... En líneas generales, el Sporting ha sido muy superior. Nos ha tocado pagar el pato de algo que no debería ser".