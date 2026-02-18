Serio problema en la Cultural Leonesa de Ziganda que el Sporting de Gijón 'resuelve'

El cuadro de Ziganda tuvo que desplazarse este pasado martes a la Ciudad Deportiva de Mareo para ejercitarse ante los problemas con los que cuenta el Área Deportiva de Puente Castro

La Cultural Leonesa no está pasando por un buen momento a nivel deportivo en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Ziganda firmó este pasado fin de semana su noveno encuentro sin ganar en Segunda división y por tanto está viendo gravemente mermado su objetivo del final de campaña: la permanencia. La Cultural Leonesa es antepenúltima con 26 puntos y tiene los puestos lejos del descenso a tres. A todos estos problemas derivados por la falta de resultado del equipo, se suman los que la Cultural Leonesa tiene a nivel de infraestructuras con el Área Deportiva de Puente Castro.

El recurrente problema de la Cultural Leonesa con Puente Castro

La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa (de propiedad municipal) cuenta con tres campos, dos de hierba natural y otro de césped artificial que no están en condiciones para que un equipo de fútbol profesional como el que dirige Ziganda se entrene sin peligro de lesiones. El campo principal del Área Deportiva de Puente Castro fue replantado el pasado verano pero a pesar de esto, el estado del césped es óptimo. Esta situación, además de provocar que la Cultural Leonesa haya tenido que entrenar en otras ubicaciones, ha traído también que el filial, que milita en Tercera Federación, haya tenido que jugar en localidades del entorno de León.

Los entrenamientos de la Cultural Leonesa, lejos de León

Este pasado martes la Cultural Leonesa publicaba un mensaje en sus redes sociales en los que se veía a los jugadores a las órdenes de Ziganda en la Ciudad Deportiva de Mareo. La Cultural Leonesa agradeció al Sporting de Gijón su "amabilidad" por acogerlos "en su casa". Este desplazamiento de León a Mareo no es baladí y es que representa el mal estado del Área Deportiva de Puente Castro. Todos los integrantes de la plantilla y cuerpo técnico de la Cultural Leonesa que se desplazaron hasta Mareo tuvieron que hacer más de 140 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en un trayecto que les tuvo tres horas en la ida y otras tres en el regreso a León.

El deseo de la Cultural Leonesa con el Área Deportiva Puente Castro

Este desplazamiento es una muestra más del enfrentamiento que tienen la Cultural Leonesa con el propio Ayuntamiento de León por el estado de Puente Castro, de propiedad pública, por unas instalaciones que tras los últimos temporales han empeorado más aún su estado y hacen imposible que los de Ziganda puedan ejercitarse con normalidad durante la semana.

Desde la Cultural Leonesa, Natichu Alvarado, apoderada del club de León, ya lanzó un aviso al alcalde de la ciudad, José Antonio Diez de que buscaría otras alternativas si no se permitía la edificación de la nueva Ciudad Deportiva que pretende llevar a cabo el conjunto culturalista. La Cultural Leonesa lleva ya tiempo solicitando la cesión de las instalaciones municipales para la construcción de una nueva Ciudad Deportiva, acorde a la de un equipo de fútbol profesional.

El propio alcalde de León lanzó un mensaje el pasado 13 de febrero en relación al Área Deportiva Puente Castro y su mantenimiento: "Si la Cultural quiere levantar un campo que lo levante. Si quiere meter que las metan. Ahora el Área Deportiva de Puente Castro se mantiene única y exclusivamente con recursos municipales del Ayuntamiento. Creo que no hay motivo para la queja".