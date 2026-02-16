El futuro de Ziganda en la Cultural Leonesa tras el empate ante el Real Zaragoza

El cuadro del Reino de León cortó ante los maños una racha de cuatro derrotas con un empate que no sirve para que los culturalistas salgan de la zona descenso en LaLiga Hypermotion. Según SER León, el técnico se jugaría su puesto ante el Leganés

La Cultural Leonesa tuvo el pasado sábado un duelo directo por la permanencia en LaLiga Hypermotion. Los de Ziganda recibían en el Reino de León a un Real Zaragoza del que les separaban (y les separan) solo dos puntos con 26 para los locales y 24 para los maños. La Cultural Leonesa podría haber dado un paso importante por la permanencia en Segunda división en caso de triunfo ya que habría igualado a Real Valladolid y a Real Sociedad B a falta de que estos últimos jugasen su partido este lunes.

La Cultural Leonesa si consiguió ante el Real Zaragoza tras el 0-0 final romper una racha de cinco derrotas consecutivas. Lo que aún no han podido los pupilos de Ziganda es ganar en 2026 y es que el último triunfo de la Cultural Leonesa fue el pasado 7 de diciembre ante el Eibar por 1-2. En ese momento la Cultural Leonesa vivía un momento dulce ya que días atrás había eliminado al Andorra en Copa del Rey y poco después haría lo propio con un Primera como el Levante. El periplo de la Cultural Leonesa en Copa del Rey terminó ante el Athletic Club en una eliminatoria en la que los leoneses vendieron muy cara su derrota ante los de Ernesto Valverde.

El despido de Ziganda, en punto muerto para recibir al Leganés

Las eliminatorias ante Levante y Athletic Club son de las pocas alegrías que se ha podido llevar la Cultural Leonesa esta temporada y es que los culturalistas, uno de los recién ascendidos desde Primera RFEF de la mano de Raúl Llona, lleva instalado en puestos de descenso tres jornadas consecutivas que se suman a las nueve que ha vivido en total en diferentes momentos del campeonato.

Si nos atenemos al bagaje de Ziganda, el técnico vasco ha sumado 22 puntos de 60 en juego tras 20 jornadas al frente de la Cultural Leonesa. Con estos números y si nos atuviésemos solo a las 22 jornadas de Ziganda al frente, la Cultural Leonesa estaría fuera del descenso por solo dos puntos. Pero la realidad es otra y en el Reino de León ya empiezan a planterarse un cambio de entrenador si no hay una reacción ante el Leganés.

Según ha adelantado Radio León de la Cadena SER, la Cultural Leonesa ha transmitido a dicho medio que en relación al futuro de Ziganda, la tranquilidad es "absoluta". Hace no demasiados días, en la Cultural Leonesa se llevó a cabo un 'movimiento' que por lo general suele preceder a un despido: la ratificación. Natichu Alvarado declaró: "Confiamos en él, pero no es un cheque en blanco".

El siguiente reto de Ziganda con la Cultural Leoensa

El próximo partido donde la Cultural Leonesa tratará de sumar su primer triunfo en lo que va de 2026 será el sábado 21 a partir de las 14:00 horas ante el Leganés en Butarque. El Leganés se ha afianzado en Butarque con dos triunfos en sus últimos choques ante su público por lo que no parece que Ziganda lo vaya a tener sencillo para cambiar la dinámica del equipo.

Tras empatar ante el Real Zaragoza, Ziganda no escondió la presión que existe en la Cultural Leonesa: "La presión es grande y más cuando los resultados no llegan". Por último elogió el espíritu del equipo: "Me gusta el espíritu del equipo. El equipo merece la pena", zanjó.