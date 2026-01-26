El Sporting de Gijón hace historia con su última campaña

El cuadro asturiano anunció este lunes que ha llegado a su tope de socios, 24.000 con la última campaña de socios llevada a cabo a mitad de temporada

El Sporting de Gijón parece que esta temporada si está en el camino de conseguir algo grande. Después de ver como el pasado curso su eterno rival, el Real Oviedo, conseguía el ascenso a Primera, desde El Molinón se pusieron manos a la obra. En primer lugar el Sporting de Gijón siguió confiando en Asier Garitano pero los malos resultados terminaron por forzar la salida del técnico vasco y traer en su lugar a Borja Jiménez.

El ex técnico del Leganés dejó claro desde el primer momento que quería construir un proyecto con miras a Primera pero que no sería este curso el de la vuelta a la élite del fútbol español. Después de 15 partidos del Sporting de Gijón bajo las órdenes de Borja Jiménez, los asturianos han sumado 27 puntos gracias a ocho triunfos, tres empates y solo cuatro derrotas.

Un Sporting de Gijón que ilusiona al Molinón

El Sporting de Gijón y sobre todo Borja Jiménez parece que quieren llevarse la contraria a sí mismos y es que después de 23 jornadas, los asturianos son séptimos con 36 puntos, los mismos que el Almería y a solo tres de los puestos de ascenso directo que marca el Castellón.

Todo está muy ajustado en LaLiga Hypermotion y en función de si las rachas son buenas o malas, el Sporting de Gijón podrá estar peleando por la vuelta a Primera al final de las 42 jornadas. Para que el Sporting de Gijón sienta cada dos fines de semana el calor de su público en El Molinón, el cuadro asturiano lanzó este invierno la campaña de abonos para la segunda mitad de la temporada.

Este lunes el Sporting de Gijón informó de que la campaña ha sido todo un éxito y que se ha alcanzado el límite que se fijó el club en 24.000 socios. "El Real Sporting de Gijón finalizó este viernes su Campaña de Abonados de mitad de temporada 2025/26. En total, el Club alcanza la cifra de 24.000 aficionados con carné para vivir los partidos junto al equipo rojiblanco, cifra límite establecida para la Campaña.

El dato supone el tercer mejor registro histórico de la entidad, superando ampliamente el total de abonados del pasado curso. El Sporting agradece este relevante apoyo y la pasión con la que la afición respalda a su equipo en El Molinón durante toda la temporada. Porque yo no quería ser aficionado al fútbol, quería ser sportinguista. Así somos", se podía leer en el comunicado lanzado por el Sporting de Gijón este lunes.

Los siguientes retos del Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón ahora afronta el segundo mes de este 2026 y febrero llega para los de Borja Jiménez con cuatro encuentros. Los asturianos visitarán Ipurúa en la 24 para medirse al Eibar. Recibirán al Huesca en casa en la 25, luego visitarán a un Albacete en un gran momento de forma y cerrarán febrero midiéndose al Real Valladolid. Sobre el papel, solo el Albacete debería poner en problemas a los asturianos aunque tratándose de LaLiga Hypermotion, cualquier predicción es cuanto menos arriesgada.