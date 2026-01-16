El Sporting de Gijón habla de dos refuerzos en el mercado de fichajes de invierno

El cuadro asturiano, en palabras de Riestra, presidente ejecutivo del club, habló de "un par de posiciones para reforzar" en la comparecencia ante los medios de este pasado jueves

El Sporting de Gijón es uno de esos equipos que debe hilar muy fino en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Tan pronto como los de Borja Jiménez se crecen e incluso llegan a meterse en puestos de play off de ascenso a Primera, les 'parten la cara' con resultados que les vuelven a alejar de los equipos que más lucen en la categoría de plata.

El Sporting de Gijón vio como tras sumar un importante 10 de 12 y meterse en puestos de pla off, las derrotas ante Málaga y Cádiz dejaron a los asturianos justo en la zona media de la tabla de segunda a la conclusión de la primera vuelta.

Borja Jiménez siempre ha apostado por sacar el mejor rendimiento posible a los jugadores que forman parte del Sporting de Gijón pero la apertura del mercado de fichajes el pasado 2 de enero le da posibilidades a los asturianos para reforzarse. Sobre este mercado de fichajes habló el pasado jueves Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, que aprovechó la presentación de Brian Oliván para analizar el periodo de traspasos.

El complicado mercado de fichajes del Sporting de Gijón

El dirigente del Sporting de Gijón no quiso dar demasiadas pistas sobre las intenciones que tienen los asturianos en el mercado de fichajes de invierno: "Estamos trabajando muy intenso junto con el míster en poder acabar de marcar las necesidades del equipo. No quiero hablar de número de fichajes porque luego puedo mentir". Riestra si se atrevió a adelantar que querían reforzar dos posiciones pero sin insistir en la complejidad del mercado: "Hay un par de posiciones para reforzar, pero es un mercado que se complica porque todos los clubes buscamos lo mismo y las opciones son pocas. Lo que más nos importa es la voluntad de querer venir a sumar al Sporting y saber a qué se viene. El objetivo del club es clarísimo, pero lo importante es el trabajo del día a día y ojalá lo podamos cerrar lo antes posible. Vamos avanzando, pero todavía hay detalles que no solo dependen de la voluntad del Sporting, también de los jugadores, agentes y clubes".

Riestra tampoco escondió que la intención del Sporting de Gijón es que los refuerzos lleguen cuanto antes para que Borja Jiménez pueda contar con la plantilla completa a la mayor brevedad: "Lo óptimo sería que hubieran llegado ayer. Ojalá sea lo antes posible por el bien del equipo. Cada semana que no llega el jugador es una semana menos para tener la plantilla completa".

Las posiciones a reforzar en el Sporting de Gijón

El director ejecutivo del cuadro asturiano cedió un poco a las preguntas de los periodistas para hablar de las posibilidades de reforzar la plantilla con un extremo ante la lesión de Gaspar: "Buscamos un poco de todo. Se abre un abanico porque se dan todas las opciones, futbolistas con experiencia que conocen la categoría y gente del extranjero porque no debemos ceñirnos al mercado de LaLiga. Sobre las posiciones, no quisiera entrar en detalles. Hay oportunidades que se pueden dar. En el extremo se abre una posibilidad con la lesión de Gaspar y el tema de Cortés. Lo estamos trabajando muy de la mano con el míster para que la gente pueda ayudarnos, a aportar y acercarnos a cumplir el objetivo". Este mismo viernes, el propio Borja Jiménez ha dejado claro que en el Sporting de Gijón tienen claras las prioridades en lo que a fichajes se refiere: "Desde el principio tenemos claro los nombres y las posiciones que queremos reforzar".