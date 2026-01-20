España hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno y hace oficial el nombre de sus abanderados: Smart y Salarich

El Comité Olímpico Español ha anunciado una lista con 20 deportistas para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, aunque aún quedan seis días para poder ampliarla

Aunque aún hay remotas opciones de que puedan repescar a algún deportista, como el caso de Leanna García en bobsleigh femenino, España ya ha hecho oficial la representación con la que contará en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se celebran en Milán y Cortina d'Ampezzo y ha anunciado que serán veinte los representantes con los que acuda a tierras italianas, igualando el récord logrado hace doce años en los Juegos de Sochi.

Así lo ha decidido este martes el Comité Ejecutivo, que se ha reunido de manera extraordinaria por videoconferencia para aprobar la lista definitiva Equipo Olímpico que representará a España en los Juegos de Invierno 2026.

Eso no significa que se le cierre la puerta a los que aún podrían 'repescarse', ya que esta lista de participación podría sufrir alguna modificación, desde el día de hoy y hasta el día 26 de enero -fecha límite para conocer los participantes- por la reasignación de plazas, pero siempre sería para ampliar el número de deportistas que formarían el equipo.

Olivia Smart y Quim Salarich, abanderados de España en Milán-Cortina 2026

Así mismo, también se ha dado a conocer quienes serán los abanderados del equipo olímpico español en Milán-Cortina 2026. En este sentido, la patinadora sobre hielo Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich serán los encargados de portar la bandera de España en la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que arrancan el próximo viernes 6 de febrero en Milán.

Olivia Smart está entre los siete representantes que anunció hace varias semanas la Real Federación Española de Deportes de Hielo, quien sacó en su día pecho de poder presentar en estos Juegos la mayor representación de su historia. Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, forma pareja en estos JJ.OO. con Tim Dieck, quien en 2022 compitió por Alemania.

Quim Salarich, por su parte, llega de hacer hace dos semanas en Maddona di Campiglio un espectacular eslalon nocturno en el que acabó decimotercero tras una espectacular remontada en la segunda manga, donde hizo el segundo mejor tiempo de todos los participantes.

Álvaro Romero, el último en lograr plaza para los Juegos de Invierno

El último en lograr plaza para los Juegos de Milán-Cortina 2026 ha sido el rider Álvaro Romero, quien acompañará a su paisano Lucas Eguibar en snowboard cross.

Entre las opciones españolas a medalla vuelve a estar Queralt Castellet en halfpipe, que ya logró metal en los últimos Juegos. Así mismo, España presenta un equipo de esquí de montaña muy potente y ni siquiera el accidente de Ana Alonso parece haber mermado sus fuerzas. Junto a Oriol Cardona, forman una dupla que está entre las favoritas. Y a ellos se unen Ot Ferrer y María Costa

En esquí de fondo, por ejemplo, están Bernat Sellet, Marc Colell o un Jaume Pueyo que viene de ser séptimo este fin de semana en Oberhof. Nil Llop y Daniel Milagros estrenarán el patinaje de velocidad para el deporte español en unos Juegos de Invierno...