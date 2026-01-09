Quim Salarich explota su mejor nivel y apunta a los Juegos de Milán-Cortina: "Me he sacado un peso de encima"

El esquiador español, con su segundo puesto en la manga final del eslalon de Maddona di Campiglio, avanza en el ránking y se acerca a unos Juegos de Invierno 2026 que ya ve muy cerca

Quim Salarich se ha ganado a pulso convertirse en protagonista en las semanas previas al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se van a celebrar en Milán y Cortina d'Ampezzo, en el norte de Italia. En la estación italiana de Madonna di Campiglio, el esquiador catalán remontó diez posiciones para acabar decimotercero en el eslalon nocturno de la Copa del Mundo y lograr el cuarto mejor resultado de su carrera.

Ese Top-15 que no alcanzaba hace tiempo llega justo cuando acaba de cumplir 32 años y afronta los que podrían ser sus terceros Juegos Olímpicos. El de Vic fue el mejor en la segunda manga y, con ello, mandó un aviso a sus rivales de que va a llegar muy fuerte a una cita en la que espera alcanzar su cenit como esquiador.

"Sí es verdad que había empezado la temporada bastante sólido; muy cerca de los treinta (que pasan a la decisiva segunda manga) y esquiando muy rápido en casi todos los sectores. Pero un fallo me dejaba fuera", admite en una entrevista con EFE sobre los resultados anteriores al de Maddona. En esta cita logró pasar ese corte, con el vigesimotercer puesto y, en la segunda manga, explotó todo su potencial.

Golpe de moral para Salarich

"La verdad es que ayer me pude sacar un peso de encima", afirmaba Salarich, que se quedó a 97 centésimas de Clement Noel, actual campeón olímpico y ganador del eslalon, su primer triunfo de la temporada. "Al final, estoy compitiendo en un deporte que, sinceramente, es de los deportes más injustos y difíciles que puedes tener; porque llevo esquiando muy bien toda la pretemporada, en todos los entrenamientos. He sido competitivo y he ganado algunas carreras, incluso. Y en otras, ya en Copa del Mundo, he estado entre los mejores", añadía el catalán, que veía cómo siempre se le atragantaba algo en las carreras importantes. "Como decía un entrenador mío, 'it's not on the paper' (no hay nada escrito). Si no lo haces en las carreras, no sirve de nada", asume.

El esquiador español ahora afronta un futuro con más confianza y esperanza. Y espera que todo ese potencial que sabe que tiene pueda expresarlo en este próximo mes, unas semanas claves en su carrera. "Creo que he demostrado que estoy ahí; que saliendo a pista como todos puedo llegar a estar peleando con los mejores. Y eso me da una inyección -de moral- tremenda. Además, creo que voy a subir en el ránking mundial y bajar unos cuantos dorsales -que le permitirán salir antes en la primera manga-, casi unos veinte dorsales", señalaba a Efe Quim Salarich desde Madonna di Campiglio.

El esquiador catalán se ve más cerca de Milán-Cortina 2026

Sobre lo que tiene por delante, el de Vic tiene claro que no puede pensar aún en los Juegos -para los que aún no está clasificado matemáticamente- y que antes tiene varias citas para asentarse entre los mejores. "Ahora descanso unos días. Y el día 11 tenemos la siguiente carrera en Adelboden, antes de ir directamente a las Copas de Europa de Crans Montana. Seguimos con Wengen (Suiza), que es el día 18; y después nos vamos a casa unos días. Luego vamos con Kitzbühel y Schladming. Y si todo va bien, que con este resultado parece que se abre bastante la puerta, en febrero tendríamos los Juegos Olímpicos", afirma sobre su calendario, que se ha abierto mucho con ese gran resultado en el eslalon de Maddona, que le acerca a unos Juegos Olímpicos que difícilmente se le van a escapar ya.

Salarich apunta al futuro y dispara: "Estoy muy contento por haber demostrado que el nivel lo tengo, que es lo que venía viendo todo este verano y todo este invierno. Muy contento, la verdad. Ahora, a seguir empujando".