El español Quim Salarich logra la machada y avisa a un mes de los Juegos de Milán-Cortina 2026

El esquiador catalán remonta en el eslalon nocturno de Madonna di Campiglio y acaba decimotercero en una prueba que ganó el campeón olímpico Clement Noel

El barcelonés Quim Salarich sigue creciendo y mostró un gran nivel a menos de un mes del arranque de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, con un decimotercer puesto en el eslalon nocturno celebrado en la estación italiana de Madonna di Campiglio.

A sus 32 años recién cumplidos, Salarich pasó a la segunda manga como vigésimo tercer clasificado, pero ahí dio un paso adelante y remontó hasta la decimotercera posición. El de Vic es el mejor esquiador de esta distancia desde el mítico Paco Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal de España.

Quim logró en Madonna di Campiglio la cuarta mejor posición en la competición de la regularidad en su carrera tras un séptimo y un octavo, ambos en Garmisch-Partenkirchen (en febrero de 2022) y su octavo 'top 15' en una prueba de la Copa del Mundo. A un mes de ser olímpico por tercera vez, Salarich llega con la moral por las nubes y después de haber tenido por momentos el segundo mejor tiempo de la noche.

No pudo seguir su estela el vizcaíno Juan del Campo, el otro español participante, que no entró en los mejores tiempos durante la primera manga, ya que finalizó con el cuadragésimo séptimo crono y se despedía antes de tiempo.

Clement Noel avisa antes de los Juegos de Milán-Cortina 2026

Esta cita nocturna, puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino, se la acabó llevando el francés Clement Noel, que conseguía así su primera victoria de la temporada y la decimoquinta de su carrera en la Copa del Mundo. El esquiador galo cubrió los dos recorridos en la pista Canalone Miramonti en un tiempo final de un minuto, 43 segundos y cinco centésimas, doce menos que el finlandés Eduard Hallberg, que lideraba tras la primera manga y bajó hasta la segunda posición.

En una complicada bajada, con salida a 1.725 metros y un desnivel de 180, Noel era tercero -a 23 centésimas- tras la primera manga por detrás no sólo del finlandés Hallberg sino también del suizo Tanguy Nef, que le sacaba siete centésimas. El descalabro de Nef, que perdió ocho puestos en la segunda bajada y acabó décimo, le beneficio y también pudo con un Hallberg al que sacó 35 centésimas en esta segunda manga.

El esquiador francés se convierte en el quinto ganador diferente en las cinco primeras carreras de esta modalidad disputadas en esta temporada y llama a la puerta de las medallas en los Juegos de Milán-Cortina 2026, donde espera revalidar el oro logrado hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022.

Tercero fue el también francés Paco Rassat, que superó la primera manga como decimotercer clasificado y remontó hasta el podio. Una remontada que dejó con la miel en los labios a Lucas Pinheiro, que también había pasado del undécimo en el primer acto -a 65 centésimas- al cuarto puesto tras avanzar siete plazas.