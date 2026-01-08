Rally Dakar 2026 | Etapa 6, Hail - Riad: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

Tras la etapa maratón el Rally Dakar sigue adelante con la disputa de la etapa 6, en la que los pilotos van a partir rumbo a Riad, ya con sus motos y coches reparados tras los intensos dos días de supervivencia

El Rally Dakar ha celebrado este jueves la segunda parte de la etapa maratón, en la que se han los dos días duros de supervivencia de todos los miembros de la caravana dakariana. Y ahora sigue rumbo a Riad, donde tendrá lugar el día de descanso, pero antes habrá que disputar la etapa más larga de todo este 2026 hasta Riad, capital de Arabia Saudí. En total serán un total de 331 kilómetros de especial, mientras que el enlace antes de la salida y después de la meta será bastante extenso, de 589 kilómetros.

En cuanto al recorrido, este discurrirá principalmente por dunas, en el sector de Qassim, aunque también habrá una parte de valle, donde igualmente la arena estará presente. Aún así, supone un gran cambio respecto a los durísimos días de piedras que se han atravesado en esta primera parte de la carrera, especialmente las tres primeras etapas.

Horarios de la Etapa 6

Teniendo en cuenta que en Arabia Saudi son dos horas más que en España, para poder vivir en directo toda la emoción del Dakar habrá que madrugar, ya que los horarios serán similares a los de la Etapa 5 para aprovechar los primeros rayos de sol del día. Eso sí, debido a las dificultades del recorrido la competición no se retransmite. Las motos se podrán en marcha a las 5:30 hora peninsular y los coches saldrán media hora más tarde, con una llegada prevista sobre las 10 de la mañana.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 6 desde Hail hasta Riad del Rally Dakar 2026 de AlUla a AlUla el jueves 8 de enero a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.