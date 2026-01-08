Fermín Aldeguer, al quirófano un mes antes de empezar la acción

La temporada de MotoGP está a casi dos meses de comenzar, pero antes será el turno de la pretemporada y a ella va a tener muy complicado llegar Fermíon Aldeguer después de sufrir una fractura en el fémur durante un entrenamiento

La temporada de MotoGP no arranca hasta el último fin de semana de febrero en Tailandia, sin embargo, antes es el momento del inicio de las pruebas previas y en ellas va a haber un piloto que llegará muy mermado, Fermín Aldeguer. El joven murciano, una de las grandes noticias de la parrilla en 2025, ha sufrido un duro accidente entrenando y tendrá que pasar por el quirófano para arreglar su fémur. Un contratiempo muy importante que supone entrar con el pie cambiado a una campaña donde aspira a llegar muy alto con su Ducati del Gresini.

El piloto español se ha fracturado la diáfisis del fémur izquierdo durante un entrenamiento en el circuito de Guadassur en Valencia y será operado este viernes en Barcelona, según la escudería Gresini, para intentar solucionar el problema antes del inicio de la nueva temporada en la máxima categoría del Mundial de motociclismo. Un duro golpe que recibe el Novato del Año 2025, que se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para poder estar listo para el primer test del año, programado en Sepang el 3 de febrero y donde tomará por segunda vez contacto con la GP25 tras hacerlo por primera vez en los tests de postemporada en Cheste.

Ya fue la del año pasado una pretemporada muy movida con multitud de lesiones y esta, pese a que aún está por comenzar, sigue con una tónica similar. El 54 ha sido el primer damnificado, sin embargo para que va a tener suerte y podrá llegar a un estado más que aceptable a los primeros giros por la pista malaya dentro de algo menos de un mes, donde de verdad se empezará a poner en juego todo el trabajo que hayan hecho hasta ese momento los pilotos.

Objetivo: Una Ducati oficial en 2027

Una lesión como esta en un momento clave, tan cerca de la temporada, supone un golpe durísimo para Aldeguer, pues el murciano tiene un objetivo claro, tener el material oficial de Ducati en 2027. Después de ser el mejor novato tendrá en el 2026 una temporada de transición a la máxima élite. Ahora mismo las motos 'nuevas' son de Marc Márquez, Pecco Bagnaia y de su compañero en el Gresini, Álex Márquez, y el de La Ñora quiere dar el paso que le falta hacia conseguir una de ellas y ser a todas luces uno de los grandes candidatos a ser campeón del mundo.