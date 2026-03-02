Cambio de orden en MotoGP: Aprilia confirma el 'sorpasso' a Ducati

Tras arrasar en el Gran Premio de Tailandia ha llegado una nueva realidad al mundial de MotoGP y no es otra que el gran dominio de Aprilia que, al menos en Burinam, ha sido la gran dominadora de la parrilla

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha dejado grandes enseñanzas de cara a lo que puede ser la nueva campaña que está arrancando, pues aunque una sola cita no sea indicativo de lo que está por venir los próximos 12 meses, si que sirve para hacerse una idea real. Y la nueva realidad es que hay una marca que ha asumido el mando que hasta ahora tenía Ducati. Los de Borgo Panigale han arrasado los últimos años, ganando hasta cuatro títulos seguidos con una moto muy superior al resto, pero ahora eso se ha esfumado y al menos de entrada hay mucha más igualdad, de hecho, Aprilia les ha pasado por la derecha.

Mirando la clasificación de la cita tailandesa se pueden ver que cuatro de las cinco primeras máquinas eran de Noale, solo se coló entre medias Pedro Acosta con un gran segundo puesto con su KTM. De hecho, el murciano ha sido un 'rara avis', porque las motos austriacas deberían estar un paso por detrás, aunque Brad Binder fue séptimo, ayudado por los problemas de los Márquez y Joan Mir, mientras que Maverick Viñales y Enea Bastianiani estuvieron a años luz de ser competitivos, en el fondo de la parrilla.

Ducati, un paso por detrás

La noticia más inesperada -que se podía imaginar tras la pretemporada- llegó desde Ducati, pues los de Borgo Panigale están encontrando muchos problemas con la GP26. Este fin de semana solo Marc Márquez ha podido acercarse al nivel de las Aprilia. El campeón, experto en sacar más de máquinas inferiores, tuvo en su mano la victoria en la carrera corta -ayudado por la caída de Bez-, pero una sanción tras un polémico adelantamiento a Acosta le dejó segundo. Mientras que en carrera si que podía haber terminado en el podio, peleando con la KTM el segundo puesto, pero un problema en su neumático trasero le obligó a abandonar.

No obstante, el problema de Ducati no es el 93, si no que el resto lo está pasando aún peor. Empezando por Álex Márquez, quien pese a ir de menos a más el sábado no pudo ser competitivo tras un toque y el domingo se fue al suelo cuando estaba enfrascado en subir puestos en el top 10. De hecho, la segunda mejor moto ducatistas fue la de Fabio Di Giannantonio, quien parecía tener más ritmo, pero apenas le valió para ser 6º, también beneficiado por abandonos varios. Y quien no está ni se le espera es Pecco Bagnaia, la última de las que acabaron, con un 9º puesto que sabe a muy poco.