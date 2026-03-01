Bezzecchi impone su tiranía, Acosta sale líder de Tailandia y el drama es Marc Márquez

Marco Bezzecchi ha conseguido un triunfo de peso en el Gran Premio de Tailandia, liderando de principio a fin en un gran día de Aprilia; mientras que Pedro Acosta ha sido segundo y más líder del mundial y Marc Márquez ha tenido que abandonar

De principio a fin, así ha sido el dominio de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Tailandia, en el que salvo por la caída de la carrera sprint lo ha hecho todo perfecto. El piloto de Aprilia ha comandado la exhibición de la marca de Noale, que ha colado cuatro motos entre las cinco primeras posiciones. Solo se les ha colado Pedro Acosta con un gran segundo premio que le sirve para salir líder de la general. Mientras que la peor noticia del día ha sido Marc Márquez, que cuando peleaba por el podio ha pinchazo, sumando un 0 y cavando más el pozo de Ducati, muy por detrás este fin de semana.

Bezzecchi tenía la pole y desde el inicio lo ha aprovechado, manteniendo la plaza y abriendo hueco ya en el primer giro. El ritmo del de Rimini era muy superior al resto y solo lo podía seguir desde la distancia su compañero de marca Raúl Fernández. El italiano pronto logró más de un segundo de renta sobre el español, que a su vez tenía el mismo margen sobre un grupo de tres que se formó con Pedro Acosta, Marc Márquez y Jorge Martín.

Mientras se abrían las distancias, Acosta y Martín sacaron unas décimas a Marc y comenzaron una pelea que se extendió durante varias vueltas. Hachazos, frenadas espectaculares y una igualdad muy grande en la que ambos arriesgaron mucho. Sin embargo, esto dio alas a Marc, que les dio caza y les pasó en una maniobra espectacular. Sin embargo, fue el murciano quien devolvió el golpe y comenzó a abrir hueco. A partir de ahí demostró tener un punto más y se lanzó a por Raúl Fernández, que comenzaba a perder algo de fuelle.

El drama es Marc Márquez

Cuando las vueltas pasaban y el final cada vez estaba más cerca, Martín cedió y Acosta y Marc iban a dar caza a Raúl Fernández, pues rodaban mucho más rápido que él, sin embargo, ahí el campeón del mundo tuvo un problema en su neumático, desllantando, lo que le obligó a abandonar. Sin el de Ducati, Acosta superó a Fernández y se encaminó a la segunda plaza, lo que le sirve para ser líder del mundial, aunque llegó a meta más de cinco segundos más tarde que un Bezzecchi inconmensurable.

Tras él, Raúl, Jorge Martín 4º y otra Aprilia, la de Ai Ogura, 5º. Para encontrar una Ducati hay que bajar hasta la 6ª plaza de Fabio Di Giannantonio, ayudado por el abandono de Joan Mir, que estaba delante suya en las últimas vueltas. Por detrás, cerrando las diez primeras plazas Brad Binder, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia y Luca Marini