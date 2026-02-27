Bezzecchi pasa por delante de Marc Márquez en la practice de Buriram

El italiano da de nuevo la sorpresa, quedando por delante del de Cervera, Di Ginnantonio, Acosta y Jorge Martín

El Mundial de MotoGP ya ha dado oficialmente el pistoletazo de salida. Y ha habido un nombre que ha pulverizado a todos tanto en los ensayos como en el practice: Marco Bezzecchi. Marc Márquez le sigue de muy cerquita, pero parece que no se ha hecho aún a la Ducati. Aunque peor está su compañero Pecco Bagnaia, que tendrá que ir a la Q1 en una sesión que comenzó marcada por las lluvias tailandesas.

Marc Márquez no termina de pillarle el truco a la Ducati

Las lluvias no dieron mucha tralla, ya que terminaron parando antes de comenzar esta primera practice de la temporada. De hecho, el remojón vino bien para que el calor disminuyera un poco, ya que 31 grados en el ambiente y 36 en el asfalto no son moco de pavo. Como sorpresa, la baja del murciano Fermín Alderger. El de Gresini fue sustituido por Michele Pirro, probador de Ducati.

Un ensayo en el que todos los pilotos quería buscar conseguir el pase de oro a la Q2, por lo que la mayoría decidió por ir a paso firme y sin complicarse mucho. Estrategia que siguió Bezzecchi, dueño y amo de la mañana en Tailandia. De salida ya sacaba cuatro décimas al siguiente, pero es que el de Aprilia va a por todas.

A Marc Márquez le costó mucho pillar el ritmo, aunque arriesgó para intentar mejorar la marca. Una jugada que le salió bien, quedándose finalmente en una segunda posición por detrás del italiano, que ha demostrado que este año no está dispuesto a ceder. Álex en cambio, quedaba sexto en la clasificación. Se topó con Pirro y perdió unas décimas, por lo que el probador de Ducati le pidió perdón, pero igualmente tampoco habría mejorado más que unas décimas.

Clasificación práctica MotoGP 2026 Tailandia