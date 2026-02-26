MotoGP busca reducir la brecha entre las estrellas y los rookies con un salario mínimo

Nuevos cambios en la categoría reina, que pretende reducir las desigualdades para que no haya tantas diferencias gracias a una cuantía mínima

Tras años de quejas por la enorme brecha salarial, Dona -ahora bajo el nombre de MotoGP Sports Entertainment- y los equipos están cerrando el acuerdo para implementar un salario mínimo oficial. Un paso histórico para los pilotos, que hasta ahora dependían de sus negociaciones. Pero Liberty quiere cambiar eso y, aunque no es la primera vez que se propone, ahora parece que esta cogiendo más fuerza.

Las diferencias de sueldos de los pilotos

La situación en la parrilla es bastante desigual. Mientras que estrellas como Marc Márquez firman contratos de 25 millones de base -como el último con Honda- o Fabio Quartararo llegó a más de 10 millones con Yamaha, hay otros que esas cifras ni la huelen. En algunos de los equipos satélites o debutantes estaban cobrando entre 100.000 y 120.000 euros, una cantidad que poco tiene que ver con lo que se embolsan los grandes.

Incluso Jack Miller llegó a mencionar casos de pilotos a los que se les ofrecían cifras tan bajas como 30.000 o 40.000 euros, algo que los pilotos consideraban inaceptable dado el riesgo físico que asumen y el aumento de carreras con el formato sprint.

La cifra que proponen para MotoGP

Ese sueldo mínimo del que hablamos se habría fijado en 500.000 euros anuales, con el objetivo de incluirlo en el nuevo acuerdo comercial para el periodo 2027-2031. Hay que tener en cuenta que este medio millón es el salario base. Los bonus por puntos, podios, victorias o patrocinios personales irán aparte.

Aunque el acuerdo se está cerrando este mes de febrero, la obligación contractual de pagar ese mínimo empezará a aplicarse de cara a la temporada 2027, para dar margen a los equipos independientes a ajustar sus presupuestos.

El 'copago' lo ha cambiado todo

Quizá lo que más se ha discutido es quién paga la factura, ya que no todo recaerá en los hombros de los equipos satélites si no que habrá una especie de 'copago' para poder asumir estos gastos. Se rumorea que Dorna Sports aportarán una parte de los ingresos televisivos directamente para cubrir esa subida salarial. Esto serviría que los equipos pequeños tengan que elegir entre desarrollar la moto o pagar según las normas al piloto, garantizando que el talento no dependa del dinero.

Esto además busca erradicar una práctica que ha sido un secreto a voces: los pilotos que en lugar de cobrar, aportan patrocinadores para cubrir su asiento. Se puede ver como una forma de elevar el talento, ya que cualquier piloto va a tener que pagar mínimo esos 500.000 euros.