Pilotos españoles y equipos en MotoGP, Moto2 y Moto3 en 2026

Una temporada con bastante representación española, donde solo en MotoGP podremos seguir la trayectoria de nada más y nada menos que 9 pilotos

El Mundial de MotoGP dará su pistoletazo de salida este fin de semana con el Gran Premio de Tailandia. Y lo hará, como es costumbre, en un deporte cargado de españoles. En la categoría reina serán 9 los pilotos que buscarán cumplir el sueño, mientras que el vigente campeón, Marc Márquez, no tiene intención ninguna de soltar la corona. Pero ojo a las categorías inferiores, que también están repletas de promesas españolas que quieren pisar fuerte en el mundo del motociclismo, habiendo un total de 23 pilotos de nuestro país entre Moto2 y Moto3.

Pilotos españoles en el Mundial de MotoGP

Estos son los 9 pilotos españoles que buscarán conseguir (o renovar) el título en MotoGP:

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team): Tras recuperar la corona en 2025, el vigente campeón arranca el año como el gran rival a batir, buscando su décimo título mundial con una GP26 que parece invencible

Jorge Martín (Aprila Racing): Después de un invierno complicado tras la cirugía, 'Martinator' llega a Tailandia con el reto de demostrar que puede llevar a la Aprilia a lo más alto y pelearle el número 1 a las ducati

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory): Convertido ya en el líder indiscutible de KTM, el 'Tiburón' exige un paso adelante técnico a al fábrica austriaca para dejar de ser una promesa y ser un contindente real al podio cada domingo

Álex Márquez (Gresini Racing): El subcampeón de 2025 llega con la moral por las nubes y una unidad de Ducati oficial que le sitúa, por primera vez, como un candidato firme al título desde la primera carrera

Maverick Viñales (Red bull KTM Tech3): Con su llegada al equipo satélite de KTM, el catalán busca hacer historia siendo el primer piloto en ganar con cuatro marcas diferente, apoyado en un proyecto que ahora es la prioridad para la fábrica

Joan Mir (Honda HRC Castrol): A pesar de la pérdida de conceciones de Honda, el mallorquín mantiene el optimismo tras una pretemporada donde la RC213V ha mostrado brotes verdes en aerodinámica y ritmo de carrera

Álex Rins (Monster Energy Yahama): Es un año crítico para el proyecto japonés, Rins encara 2026 con la presión de desarrollar una M1 que aún parece no terminar de encontrar su sitio

Fermín Aldeguer (Gresini Racing MotoGP): Tras un año de debut con victorias y destello sde genio, el joven murciano afronta su segunda temporada en la élite con el objetivo de ganar regularidad y asaltar el Top 5 del mundial

Raúl Fernández (Trackhouse Racing): Tras estrenar su casillero de victorias en Phillip Island el año pasado, Raúl debe confirmar en 2026 que su velocidad punta con la Aprilia tiene aún cuerda que dar

Pilotos españoles en el Mundial de Moto 2

Esto son los 14 pilotos que competirán este año por nuestro país y sus equipos:

Sergio García - ITALJET Gresini Moto2

Ivan Ortola - QJMOTOR-FRINSA-MSI

Jorge Navarro - Forward Factory Team

Álex Escrig - Forward Factory Team

Daniel Muñoz - Italtrans Racing Team

Manuel Gonzalez - Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Alonso Lopez - ITALJET Gresini Moto2

Izan Guevara - BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Ángel Piqueras - QJMOTOR-FRINSA-MSI

Aron Canet - ELF Marc VDS Racing Team

Alberto Ferrandez - BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Daniel Holgado - CFMOTO Aspar Team

José Antonio Rueda - RED BULL KTM AJO

Adrián Huertas - Italtrans Racing Team

Pilotos españoles en el Mundial de Moto3

Estos son los 9 pilotos de procedencia española que participarán este año en la categoría con sus respectivos equipos: