Todos los circuitos de MotoGP 2026: de Tailandia a Valencia

Descubre todos los circuitos de MotoGP para esta temporada 2026, con 22 grandes premios a lo largo de la campaña que está a punto de comenzar

La nueva temporada de MotoGP está a punto de comenzar. La competición empezará con el Gran Premio de Tailandia este domingo 27 de febrero y terminará a finales de noviembre con el Gran Premio de Valencia. Un calendario que abarca 22 Grandes Premios en cinco continentes, siendo sin duda el espectáculo de motor más dinámico del planeta. Un año con un orden estratégico que mantendrá la tensión desde el primer semáforo.

Buriam será la primera ubicación

Una vez más, el GP de Tailandia asume el honor de inaugurar el campeonato. El Chang International Circuit, conocido por su clima exigente y su ambiente, será el escenario donde los pilotos midan sus fuerzas tras la pretemporada.

Tras el debut, la caravana mundialista viajará a América para el regreso triunfal de Brasil al calendario en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, seguido de la cita ineludible en Estados Unidos. Le seguirá el GP de Qatar ya a principios de abril, manteniendo el circuito de Losail su mística nocturna siendo el preludio de la gira europea.

El desembarco en Europa y novedades

El Viejo Continente verá su turno a finales de abril, dando el pistoletazo de salida en el GP de España del 24 al 26 de abril en Jerez, que marca el inicio de una serie de citas clásicas a las 14:00. Al trazado gaditano le seguirán de cerca el de Francia, el de Cataluña y como no, el de Italia.

Junio y julio traen consigo el esperado regreso de Brno y la consolidación del Balaton Park en Hungria. La primera mitad del año se cerrará con el asfalto sagrado de Arsen y el técnico Sachsering en el GP de Alemania.

El spring final

Tras el parón estival y las citas en Gran Bretaña, Aragón, San Marino y Austria, el campeonato se decidirá en la exigente gira asiática y de Oceanía, donde los horarios obligarán a los fans europeos a madrugar en los circuitos de Japón, Australia y Malasia.

Finalmente, el mundial regresará a Europa para un cierre de infarto. El GP de Portugal servirá de antesala antes de la traca final: el GP de Valencia. A las14:00 del domingo 22 de noviembre, el Circuito Ricardo Tormo dictará sentencia y coronará, una vez más, al ganador de la categoría reina.

Todos los circuitos MotoGP 2026

Consulta a continuación todos los circuitos, desde el GP de Tailandia hasta el GP de Valencia, que participarán en la gira de la categoría reina de motociclismo: