Calendario completo de Moto2 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios
La temporada 2026 de Moto2 se presenta apasionante con los cambios de pilotos y la llegada de algunos punteros desde Moto3 y otras categorías
El Campeonato del Mundo de Moto2 llega con novedades en 2026, aunque tal vez la más grande sea la incorporación del campeón de Moto3 de la pasada temporada José Antonio Rueda.
El piloto andaluz no será el único destacado que salte desde Moto3, ya que otra de las grandes promesas del motociclismo español como es Ángel Piqueras también debutará en la categoría.
Llama la atención el fichaje de Alonso López por Gresini Racing o el cambio de Sergio García Dols en ese mismo equipo tras un 2025 nefasto para sus intereses cuando en 2024 luchó por el Mundial hasta las últimas carreras.
Qué diferencias hay entre el calendario de MotoGP y el de Moto 2 en 2026
MotoGP y Moto2 tendrán las mimas carreras y las pruebas se disputarán los mismos fines de semana, por lo que no habrá como ha ocurrido en alguna ocasión en el pasado grandes premios en los que sólo había MotoGP. Ambas compiten en los mismos Grandes Premios, en las mismas fechas y en los mismos circuitos.
Lo que sí cambia en algunos sábados y domingos es el orden de celebración de la carrera o la 'pole' y, dependiendo del horario de máxima audiencia, que la prueba de Moto2, sea después de que se celebre la de MotoGP.
Calendario completo de Moto2 2026
27 febrero – 1 marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito Chang International (Buriram), Tailandia
20 – 22 marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiania, Brasil
27 – 29 marzo: Gran Premio de las Américas, Circuit of the Americas (Austin), Estados Unidos
10 – 12 abril: Gran Premio de Qatar, Circuito de Losail, Qatar
24 – 26 abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez, España
8 – 10 mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans, Francia
15 – 17 mayo: Gran Premio de Catalunya, Circuito de Barcelona-Catalunya, España
29 – 31 mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello, Italia
5 – 7 junio: Gran Premio de Hungría, Circuito Balaton Park, Hungría
19 – 21 junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno, República Checa
26 – 28 junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen, Países Bajos
10 – 12 julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring, Alemania
7 – 9 agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Inglaterra
28 – 30 agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito MotorLand Aragón, España
11 – 13 septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano, Italia
18 – 20 septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Spielberg, Austria
2 – 4 octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi, Japón
9 – 11 octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika, Indonesia
23 – 25 octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island, Australia
29 septiembre – 1 noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, Malasia
13 – 15 noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimão, Portugal
20 – 22 noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo, España