MotoGP abandona Phillip Island y se va a Adelaida

El Gran Premio de Australia cambia de circuito y apuesta por el primer urbano de la competición, llevando a las motos a las calles de Adelaida

MotoGP no se libra tampoco de la polémica con los circuitos. La competición abandonará el icónico circuito de Phillip Island para trasladarse a un trazado urbano en Adelaida a partir de 2027. La carrera de 2026, programada para octubre, será la última que se dispute en el emblemático circuito costero, poniendo fin a una era de casi 30 años.

Primer circuito urbano de MotoGP

El mundial de MotoGP se prepara para una transformación histórica en su paso por Australia. Tras alcanzar un nuevo acuerdo, el campeonato abandona la icónica pista de Phillip Island para comenzar una aventura urbana en Adelaida. Este compromiso asegura la presencia del Gran Premio en este escenario durante los próximos seis años, garantizando su continuidad hasta el año 2032 inclusive.

El nuevo trazado, que ya fue explorado por primera vez por Jack Miller a los mandos de una Yamaha R1 de serie con los colores del Pramac, contará con una longitud de 4.195 kilómetros. La configuración diseñada consta de 18 curvas que serpentean por las calles de la ciudad, ofreciendo un desafío técnico sin precedentes en la era moderna.

La seguridad, lo primero

A pesar de su naturaleza callejera, la organización promete que la pista cumplirá con los ''estándares de seguridad sin concesiones'' que exige el deporte actual. Para ello, se llevarán a cabo importantes trabajos de remodelación, ya que el trazado utilizado por la Fórmula 1 entre 1985 y 1995 no se considera válido en la actualidad. Bajo estos criterios de seguridad, se espera que las máquinas alcancen velocidades máximas superiores a los 340 kilómetros por hora, combinando la adrenalina de los muros con la potencia extrema de la MotoGP.

La entrada del máximo regidor del Gran Circo ha tenido un gran peso en este cambio. El modelo de negocio de Liberty apuesta por trazados urbanos como Las Vegas, Miami, Madrid o Jeddah, obligando a la salida de circuitos de la vieja escuela como Phillip Island. Aunque el sacrificio del trazado australiano llama la atención, la decisión de incorporar un urbano no es una sorpresa. El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ya avisó: ''Nosotros no tenemos problema en competir en circuitos urbanos o no, lo único que necesitamos son escapatorias. Si hay un circuito en medio de la calle, pero con escapatorias, ahí estaremos''.

''Traer MotoGP a Adelaida marca un hito importante en la evolución de nuestro campeonato. La oportunidad de diseñar un circuito construido específicamente en las calles de la ciudad es algo verdaderamente único en nuestro deporte'', concluía Carlos Ezpeleta, el Director Deportivo de MotoGP.