Honda ya no se esconde: ''El objetivo es ganar lo antes posible''

El 2026 viene cargado de proyectos ilusionantes para Honda, con un Joan Mir confiado con la nueva máquina que probó en Sepang y a Alberto Puig recordando la importancia de ganar cuanto antes para empezar la escalada

Honda ha estado hibernando durante unos años, pero ahora amenaza con despertarse y poner patas arriba la MotoGP. Los japoneses ya se han puesto manos a la obra para hacer frente de una vez por toda a los gigantes europeo: Ducati, Aprila y KTM. ¿El ojito derecho del equipo? Joan Mir, que ha dejado a todos boquiabiertos con el test de Sepang que se celebró hace un par de semanas.

Una moto que ha superado las expectativas de Mir

El Test de Sepang ha sido bastante esclarecedor, y Aleix Espargaró no tardó en romperse en elogios con la nueva moto de los japoneses: ''Último test completado. Estoy muy orgulloso de todo el equipo de pruebas y del trabajo que hemos hecho. La mejora en los últimos 12 meses es clara, y puedo decir que la RC213V 2026 es la mejor MotoGP que he pilotado nunca. Enhorabuena a todos los ingenieros y a todo el equipo en Japón. Esto es solo el comienzo de la temporada, así que hay que mantener la calma, pero estoy seguro de que los pilotos Honda se lo van a pasar muy bien'', escribía en sus redes sociales.

Pero también ha sido Mir, campeón del mundo en 2020, el que ha admitido que le ha gustado mucho la nueva máquina con la que trabajará y ajustará este año: ''Me siento bien con la moto, me siento confiado. Aún tenemos algunos puntos débiles en los que debemos trabajar, pero ha sido un día positivo'. Pero también necesita algunas mejoras: ''El agarre sigue siendo un problema. Patinamos más de lo que queremos y mañana trabajaremos en ello; intentaré entender qué necesitamos mejorar en ese aspecto. Intentaremos juntar todas las piezas… Es el mejor paquete que he pilotado desde que me uní a Honda, así que estoy contento'', dijo el que marcó el mejor tiempo en el segundo día de los test.

Alberto Puig confía en el proyecto

''Estamos muy contentos porque hemos dado un gran paso adelante. No ha sido una revolución, sino una mejora en las áreas que necesitábamos mejorar. No cosas enormes, sino pequeños detalles que hacen que el resultado final sea bastante grande. La moto funciona bien, estamos más satisfechos con el rendimiento del motor, la moto es mejor, más ligera. Estamos contentos. El objetivo es ganar lo antes posible'', comentaba Alberto Puig, el Team Manager de Ducati.

Una moto que sigue dando problemas, según sus propios pilotos en el agarre trasero. Pero con esa filosofía de vida de los japoneses que buscan cuidar hasta el último detalle, no cabe duda en que están trabajando para que esa victoria llegue más temprano que tarde. De hecho, ya queda poco para ver en acción la nueva máquina de Honda, ya que el primer Gran Premio de la temporada será en Tailandia y tendrá lugar en el último fin de semana de febrero.