Álex Márquez no aclara su destino en MotoGP: ''Elegiré la propuesta más sólida''

El de Cervera se muestra prudente al decidir sobre su futuro en 2027, que está completamente en el aire

A estas alturas de la película, nadie va a descubrir que llevar el apellido Márquez en el carenado es, a partes iguales, una bendición y una losa de hormigón. Pero si hay alguien que ha sabido caminar por ese terreno sin perder la identidad, ese es Álex. A menudo se nos olvida que estamos ante un tipo con dos títulos mundiales sen el bolsillo y nos sorprendemos cuando desmarca, como hace un par de semana en los Test de Sepang. La sombra de su hermano Marc es alargada, pero ahora está construyéndose su propio futuro del que aún no está muy seguro.

Álex Márquez no tiene nada claro aún

El campeón y el subcampeón del mundial 2025 son rivales, pero sobretodo hermanos. Precisamente este segundo puesto de Álex Márquez la pasada temporada es lo que más puertas le ha abierto, esquivando poco a poco la etiqueta de ser 'el hermano de'. Desde Ducati decidieron que montaría la Desmosedici GP26, compitiendo con la misma moto que sus rivales más directos pero desde Gresini.

''Sé que dije que en Tailandia diré a dónde iré el año que viene. Sí, lo sé. Al final este es mi cuarto año con Gresini y por eso quiero decidir con calma, cuando llegue a casa, cuando tenga claras todas las opciones sobre la mesa'', comentaba Álex Márquez en unas palabras recogidas por Car and Driver.

Ha hablado con Marc Márquez de su futuro

Aunque la renovación está completamente en el aire, el pequeño de los Márquez ha pedido ayuda a su hermano para tomar una decisión que aún no tiene nada clara. Y es no es una decisión fácil, ya que tal y como el explica no es solo lo material lo que le lleva a decidirse: ''La parte sentimental es importante. Con Gresini hemos creado algo muy, muy importante. Pero tengo que decidir bien. Es el momento de arriesgarse o hacer un cambio, y ahora también está el nuevo reglamento. Ya veremos. Al final elegiré la propuesta más sólida o aquella en la que me sienta mejor y más agresivo''.

''Quiero entender todo muy bien. Incluso ya he hablado de ello con Marc. También el año pasado, cuando por primera vez nos encontramos en una situación tan particular. Ambos sabemos lo que tenemos que hacer'', dice dejándolo todo completamente en el aire. Sea como sea, Álex quiere cambiar la plata por el oro, pero sabe perfectamente que no es fácil enfrentarse a su hermano: ''Somos muchos los que no lo sabemos. Tal vez yo soy el que sabe mejor que otros lo difícil que es vencerlo. Los demás pueden pensar que hay una manera, una u otra. Yo, en cambio, sé lo complicado que es, pero lo intentaré como todo el mundo, aunque sea muy difícil. Es un piloto muy completo en muchas etapas''.