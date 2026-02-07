Puig celebra el avance de Honda, pero fija un objetivo realista para 2026

Honda ha arrancado la pretemporada 2026 con señales claras de mejoría en Sepang, aunque tanto Joan Mir como Alberto Puig piden cautela antes de mirar a Ducati

Honda ha dado señales de vida muy positivas en los test de Sepang 2026, mostrando un progreso real tras varios años complicados. La sensación general en el paddock es que, aunque aún no están al nivel de las Ducati dominantes, la RC213V es una base mucho más competitiva. Así lo demostró Joan Mir, que acaparó todas las miradas en el segundo día de pretemporada. El Team Manager de Honda, Alberto Puig, asegura que el equipo está mejorando poco a poco, aunque pide prudencia de cara a la temporada que comienza el último fin de semana de febrero.

Alberto Puig, ilusionado con Honda

''Nosotros estamos mejorando la moto, y la hemos mejorado claramente. Y en eso estamos. Estamos contentos, porque hemos visto un claro avance, en todos o casi todos los aspectos. Y eso es muy positivo. Evidentemente, de este test sacaremos conclusiones, pero cada vez más estamos, digamos, eliminando los problemas que teníamos y nos estamos acercando a una moto más competitiva'', declaraba Alberto Puig a DAZN.

''No ha sido un trabajo revolucionario. Simplemente, ha sido un trabajo de ajuste y de mejora, de pequeños detalles, que al final hacen que la moto, pues bueno, sacas un poco de peso de aquí, un poco de allá, mejoras un poco el motor... Muchos pequeños cambios, que hacen que al final el resultado sea claramente favorable'', confesaba, dejando caer que ha sido un trabajo de hormigas para conseguir el resultado que lograron en Sepang.

El objetivo ahora no es Ducati

Alberto Puig prefiere mantener los pies en el suelo, teniendo claro que ahora mismo no pueden luchar contra una bestia como Ducati: ''Eso ya depende de muchos factores. Pero claro, hay que intentar apuntar a unas posiciones de los seis o siete primeros, estaría bien, con regularidad. Y luchar por podios, y por estar en un grupo delantero. Luego, evidentemente, las carreras, el campeonato, los propios pilotos, te ponen en tu sitio. Pero ese sería el target''.

Con quién mantienen la ilusión también es con Joan Mir, ya que el mallorquí consiguió en la segunda jornada de test con tiempo de 1:56.874, batiendo a las Ducati en esa sesión. En el computo total de los tres días, Mir terminó en una sólida 5ª posición que sugiere una mejoría inmensa. Se quedó a menos de medio segundo del tiempo de Álex Márquez, el más rápido de los test. En las claves de la nueva moto, la reducción del peso y el motor han podido ser decisivos, aunque aún queda esperar hasta final de mes para poder verla en acción en un Gran Premio.