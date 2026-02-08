Problemas serios en Yamaha: "Era inevitable"

Yamaha ha comenzado con muchos problemas el año en el mundial de MotoGP, teniendo que decir adiós a los primeros tests de pretemporada por fallos en el motor, algo que en palabras de sus propios pilotos era "inevitable"

El mundial de MotoGP apenas has tenido unas jornadas de pruebas, pero ya se ha identificado a un equipo que parte un paso por detrás del resto, Yamaha. La factoría de Iwata tuvo que retirarse de los tests de Sepang por problemas en sus motores, lo que sumado a la lesión de su estrella, Fabio Quartararo, enturbia la situación a lo grande. No obstante, que todo fuera tan mal era algo que se podía esperar, como ha dejado claro Jack Miller, para quien el salto al nuevo motor V4 es un proceso lento y que conlleva varapalos como el del trazado malayo.

El australiano es consciente de que hubiera sido "ingenuo" pensar que podían llegar después de unos años muy duros en cuanto a rendimiento y a las primeras de cambio construir una moto nueva y competitiva en nueve meses para competir contra los mejores del mundo sin tener un mal día, aunque eso sí, el fallo ha llegado cuando mejor les podía venir, en un entrenamiento en lugar de en un fin de semana de carrera, por lo que ahora solo les queda ir hacia delante: "Es parte del proceso y el equipo trabajó durante toda la noche para encontrar una solución”.

Un duro comienzo para Toprak

Una de las grandes noticias de Yamaha este 2026 es la llegada del que hasta la pasada campaña era la gran estrella de Superbikes, Toprak Razgatlioglu. El turco ha dominado el certamen de las motos de serie, pero llegar a MotoGP con una moto que no está llamada a pelear por todo es mucho más difícil. Nuevos neumáticos, diferente configuración y todo mucho más complicado, lo que sumado a los mencionados problemas con el motor, dificultan mucho el camino del otomano. De hecho, no esconde que lo está pasando mal en esta su primera toma de contacto: "Para mi no es fácil verme tan abajo en la tabla de tiempos, sobre todo después de mi paso por Superbikes“.

No obstante, aún les queda una pequeña esperanza antes de que arranque la acción el último fin de semana del mes, la cuál pasa por lo que sean capaces de lograr en los últimos tests, en Burinam del 19 al 21 de febrero, donde una semana después arrancará el mundial. Para las pruebas tailandesas tienen algunas cosas que testar: "En Buriram evaluaremos nuevas piezas, ya que necesitamos un set-up diferente en cuanto a agarre y paso por curva".